Защита руководителей «Общины Виссариона» обжаловала приговор

В Железнодорожный районный суд Новосибирска поступили апелляции адвокатов осужденных руководителей секты «Община Виссариона» («Церковь последнего завета»). Речь идет о Сергее Торопе (называет себя Виссарионом), Владимире Ведерникове и Вадиме Редькине. Ранее им назначили от 11 до 12 лет строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Тороп (Виссарион) Фото: Архив Сергея Торопа Владимир Ведерников Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко Вадим Редькин Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко Следующая фотография 1 / 3 Сергей Тороп (Виссарион) Фото: Архив Сергея Торопа Владимир Ведерников Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко Вадим Редькин Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко

В управлении судебного департамента в Новосибирской также значится, что 11 июля прокуратура подала апелляционное представление на приговор. Прокурор просит уточнить порядок взыскания морального вреда потерпевшим. Назначенное наказание надзорный орган не оспаривает.

Организаторов «Общины Виссариона» приговорили 30 июня за мошенничество, причинение среднего и тяжкого вреда здоровью, а также создание НКО, посягающей на личность и права граждан. Суд признал, что фигуранты создали секту, где подчиняли людей своей воле и заставляли их отдавать деньги. В результате 16 потерпевших получили моральный вред, еще семерым пострадавшим нанесли физический вред. Помимо этого, осужденные похитили свыше 5 млн руб. из бюджета Красноярского края.

Сам Сергей Тороп после судебного решения заявил, что так и не понял, за что его приговори. По его мнению, у обвинения была только «фантазия следствия». О том, признали ли вину другие фигуранты, не сообщалось.

Подробнее — в материале «Ъ» «Срок последнего завета».

Никита Черненко