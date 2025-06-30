Срок последнего завета

В Новосибирске завершился суд над верхушкой секты «Церковь последнего завета», действовавшей около 30 лет. Ее создатель Сергей Тороп, взявший себе имя Виссарион, и его сподвижники организовали учение «Единая вера», главным направлением которого было управление людьми с целью получения от них денег и их безвозмездного труда. Фигурантам назначили от 11 до 12 лет строгого режима, обязав выплатить потерпевшим 40 млн руб. компенсации. Виссарион заявил, что не понял, за что его же судили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Тороп (Виссарион)

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Сергей Тороп (Виссарион)

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

30 июня Железнодорожный райсуд Новосибирска вынес приговор идейному вдохновителю и организатору религиозной общины «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) Сергею Торопу и двум его ближайшим соратникам Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. Судья посчитала представленные следствием и прокуратурой доказательства убедительными, признав подсудимых виновными в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ) и в причинении вреда здоровью различной тяжести (ст. 111 и ст. 112 УК).

Господа Тороп и Ведерников получили по 12 лет, Вадим Редькин — на год меньше. Вся трое будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Время, что обвиняемые провели под стражей (с 22 сентября 2020 года), им зачли в срок наказания из расчета «день за день», сообщили в пресс-службе суда. По информации прокуратуры Новосибирской области, гражданские иски потерпевших, а также иск в интересах РФ удовлетворены на общую сумму свыше 45 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Тороп (в центре)

Фото: Оперативная съемка Сергей Тороп (в центре)

Фото: Оперативная съемка

«Мы до сих пор не знаем, что мы сделали. Нам никто так и не объяснил. Вы такие сроки мне запрашиваете (гособвинение требовало приговорить его к 14 годам.— “Ъ”), а хоть кто-то мне может объяснить, что я сделал? Есть только фантазия следствия и все»,— сказал Виссарион после судебного решения. Защита заявила, что обжалует приговор.

Руководство ЦПЗ задержали в сентябре 2020 года в Курагинском районе Красноярского края, где находится община. Операция походила на войсковую. В «Обитель рассвета», или «Город Солнца» — как называют виссарионцы свое поселение, прилетели несколько вертолетов со спецназом, приехали автозаки. Сергея Торопа и его ближайших сподвижников — Вадима Редькина, бывшего барабанщика группы «Ласковый май», и Владимира Ведерникова вертолетом доставили в Новосибирск, где суд отправил их в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейф Сергея Торопа

Фото: Оперативная съемка Сейф Сергея Торопа

Фото: Оперативная съемка

Как указывается в деле, расследованном СКР, в 1991 году бывший сержант милиции Сергей Тороп с единомышленниками Вадимом Редькиным и Владимиром Ведерниковыми создали религиозную организацию, насчитывающую свыше пяти тысяч последователей (их значительная часть проживала в 13 населенных пунктах на юге Красноярского края), руководили ею и проповедовали учение «Единая вера». Главными целями учения являлось стремление управлять людьми и извлечение дохода за счет привлечения средств адептов и их труда. При этом, говорится в деле, идеолог Сергей Тороп «эксплуатировал образ Иисуса Христа». Он именовал себя сыном Божьим Христом под именем Виссарион, в стремлении быть похожим на него отпустил длинные волосы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Тороп (Виссарион)

Фото: Архив Сергея Торопа Сергей Тороп (Виссарион)

Фото: Архив Сергея Торопа

«Виссарион совместно с сообщниками систематически проводили проповеди и богослужения, в ходе которых как лично, так и посредством наиболее активных адептов применяли в отношении последователей, в том числе малолетних, манипулятивное групповое психологическое насилие, что привело к деструктивным последствиям для психического и психологического здоровья людей»,— говорится в материалах дела. Шестнадцати последователям учения причинен моральный вред, шести — тяжкий вред здоровью, одному — средней тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом члена Совета Федерации Александра Усса

Фото: Соцсети Дом члена Совета Федерации Александра Усса

Фото: Соцсети

Владимиру Ведерникову, являвшемуся директором частной школы «Истоки», дополнительно вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие уверено, что на основании фиктивных документов о размере выплаченной работникам школы зарплаты, он незаконное получил из краевого бюджета субсидию на 5 млн руб.

Пока шло следствие, Красноярский краевой суд по иску прокуратуры ликвидировал ЦПЗ. Организация, говорится в материалах надзорного ведомства, имела иерархическое устройство. За лидером Сергеем Торопом следовали «апостолы» Вадим Редькин, который считался летописцем Виссариона, и Владимир Ведерников, работавший в школе общины. Ниже по иерархии находились участники совета общины, а также профильные руководители, курирующие вопросы безопасности, образования и пр. Замыкали структуру «рядовые члены единых семей» и «помогающие». Как указывалось в иске, члены общины были обязаны выплачивать «десятины» с доходов, а также участвовать в обязательных общественных работах. В вероучении Виссариона, говорится в материалах прокуратуры, «допускается суицид, неоказание медпомощи, нарушение сексуального поведения», многоженство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Красноярского края, а на данный момент член Совета Федерации Александр Ус (в центре)

Фото: Соцсети Бывший губернатор Красноярского края, а на данный момент член Совета Федерации Александр Ус (в центре)

Фото: Соцсети

Эксперты писали в заключении, что «ЦПЗ является тоталитарной религиозной организацией, в которой применяются современные методы психологического воздействия на сознание».

В 2021 году, в рамках другого судебного разбирательства, инициированного Рослесхозом, было отменено решение о выделении около 200 участков общей площадью более 400 га, расположенных на землях лесного фонда в Курагинском районе Красноярского края. Весной 2023 года несколько сторонников Виссариона сообщили в соцсетях, что власти якобы потребовали у них самостоятельно снести дома и надворные постройки.

Константин Воронов, Новосибирск