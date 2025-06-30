Основателя религиозной «Общины Виссариона» приговорили к 12 годам колонии

Железнодорожный райсуд Новосибирска приговорил к 12 годам строгого режима основателя религиозной секты «Община Виссариона» («Церковь последнего завета») Сергея Торопа (называет себя Виссарионом). Другим организаторам — Владимиру Ведерникову и Вадиму Редькину — назначили по 12 и 11 лет соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Сергея Торопа Фото: Из личного архива Сергея Торопа

Мужчины обвинялись в создании НКО, посягающей на личность и права граждан, мошенничестве и причинении среднего и тяжкого вреда здоровью.

В прокуратуре рассказали, что фигуранты создали общину для получения денег и подчинения других людей. Для этого они применяли психологическое насилие и причиняли физический вред последователям. В результате 16 потерпевших получили моральный вред, шестерым нанесен тяжелый вред здоровью и еще одному — средний. Также осужденные похитили более 5 млн руб. из бюджета Красноярского края. В 2020 году преступников арестовали.

«Общину Виссариона» основали в Красноярском крае в 1991 году, через четыре года последователи секты создали поселение Тиберкуль («Обитель рассвета») в Курагинском районе Красноярского края. Там при обысках нашли оружие и патроны.

Члены культа придерживались вегетарианской диеты и занимались тяжелым трудом. Мужчинам разрешались любовные треугольники (иметь двух жен сразу), а все последователи должны были передавать церкви десятину. Всего в секте насчитывалось до 5 тыс. участников, ее ячейки существовали в США, Германии и ряде других стран. В 2022 году «Общину Виссариона» ликвидировали и исключили из ЕГРЮЛ.

Никита Черненко