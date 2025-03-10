Олеся Дворцова назначена врио зампреда правительства Курской области

Врио заместителя председателя правительства Курской области назначена Олеся Дворцова, которая в последнее время работала врио советника курского губернатора. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн на оперативном совещании.

Госпожа Дворцова будет курировать в облправительстве контрольный блок — ранее такой должности не было. «Необходимо усилить, ужесточить контрольные функции со стороны исполнительной власти. Олеся Геннадьевна в этом вопросе человек опытный, ранее она возглавляла контрольный комитет в Самаре, думаю, что эта задача ей по плечу»,— сказал господин Хинштейн.

Олесе Дворцовой 42 года. Она родилась в Самаре, окончила Самарскую гуманитарную академию по специальности «Юриспруденция». 11 лет проработала в аппарате Самарской Губернской думы, получила классный чин государственного советника Самарской области третьего класса. Также проходила службу в ГУ МВД по Самарской области в должности начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций управления делопроизводства и режима. Ей присвоено звание младшего лейтенанта внутренней службы. С 2007 года является членом партии «Единая Россия». В 2020-м году была избрана депутатом гордумы Самары седьмого созыва. В конце декабря 2024-го сообщила в своих соцсетях о сложении полномочий. Работает с Александром Хинштейном более десяти лет.

С конца января из правительства Курской области ушли четыре высокопоставленных чиновника. Первым его покинул курировавший сельское хозяйство врио замгубернатора Сергей Стародубцев. Причиной его увольнения назывались проблемы со здоровьем. Затем в отставку ушел врио первого вице-губернатора — председателя облправительства Алексей Дедов. В начале февраля стало известно об отставке врио «строительного» вице-губернатора Романа Денисова. С 1 марта должность замгубернатора, курирующего здравоохранение, покинул Андрей Белостоцкий.

Место господина Дедова занял бывший первый замглавы Карелии Александр Чепик. Он же временно взял на себя обязанности господина Белостоцкого. Агропромышленный комплекс в правительстве региона курирует экс-глава курского министерства промышленности, торговли и предпринимательства Геннадий Бабаскин. Строительный блок перешел к Владимиру Базарову, который до этого работал белгородским вице-губернатором.

О том, как Александр Хинштейн начал собирать команду в Курской области,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова