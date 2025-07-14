За шесть месяцев производство пивных напитков в России выросло почти на 4%

В январе—июне 2025 года производство напитков брожения выросло в среднем на 3,8%, до 461,75 млн декалитров (дал), следует из имеющихся у «Ъ» данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Положительная динамика наблюдается на фоне заметного спада выпуска крепкого алкоголя из-за роста акцизов минимальной розничной цены — в первом полугодии его разлив сократился на 16,1%, до 73,89 млн дал.

По подсчетам РАТК, производство пива и пивных напитков выросло на 3,7%, до 455,07 млн дал. Выпуск пива крепостью от 0,5% до 8,6% увеличился на 2,7%, до 394,37 млн дал, пивных напитков — на 10,5%, до 60,6 млн дал. Спад показало только пиво крепостью выше 8,6% — на 4,6%, примерно до 40 тыс. дал.

Выработка сидра, пуаре и медовухи выросла на 11,3%, до 6,6 млн дал. Заметнее всего в первой половине 2025 года увеличилось производство медовухи — на 16,3%, до 1,9 млн дал, сидра — на 9,7%, до 4,64 млн дал, пуаре — на 1,1%, до 124,2 тыс. дал. Несмотря на рост сидра в первом полугодии, в июне наблюдается резкий спад его производства — на 12,1% к маю этого года, до 753,2 тыс. дал.

Подробности — в материале «Ъ» «Забродивший минимум».