Рыбаки из Южной Кореи скинули в море улов голубого тунца вне квоты на $1,9 млн

В Республике Корея моряки рыболовецкого судна были вынуждены выбросить за борт более 1,3 тыс. особей тихоокеанского голубого тунца стоимостью $1,9 млн по 100—150 кг каждая, сообщила со ссылкой на местные власти South China Morning Post. Рыболовная компания занималась ловлей скумбрии и кальмаров, а стая тунца угодила в сети случайно. При этом в районе Йондок уже полностью выбрана годовая квота на вылов тунца.

Как отмечается, перевозка такого груза или его продажа подставила бы экипаж под уголовное преследование. Членам команды грозило до двух лет заключения.

Голубой тунец занесен в реестр охраняемых видов рыб. Лов этой крайне востребованной рыбы допускается по квотам.

Эрнест Филипповский, Хабаровск