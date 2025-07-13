Во Франции заключенного вынесли из тюрьмы в сумке

Двадцатилетний заключенный сумел бежать из тюрьмы на юго-востоке Франции, спрятавшись в сумку с вещами своего сокамерника, который вышел на свободу по окончании срока. Как сообщает французский новостной канал BFMTV, побег был обнаружен руководством тюрьмы в Корба на следующий день, 12 июля. Сейчас ведутся поиски бежавшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: justice.gouv.fr Фото: justice.gouv.fr

Молодой человек, француз, отбывал срок за несколько преступлений, включая торговлю людьми и кражу, а также находился под следствием по делу о связях с организованной преступностью. В одной с ним камере находились еще двое заключенных, один из которых как раз освобождался 11 июля.

Пенитенциарное учреждение начало внутреннее расследование инцидента. Как заявил BFMTV его начальник Себастьен Ковэль, «это крайне редкий случай», который «свидетельствует о целом ряде серьезных нарушений». Эти нарушения, по его словам, стали результатом «накопления ошибок».

Предполагается, что администрация тюрьмы не заметила побега заключенного из-за переполненности тюрьмы в Корба. Как сообщил BFMTV представитель администрации тюрьмы, учреждение заполнено на 170%, что «явно очень усложняет условия работы для наших сотрудников». Кроме того, ведется расследование о побеге, которое поручено Межведомственному управлению национальной полиции департамента Рона (DIPN).

Алена Миклашевская