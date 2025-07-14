Дорогой мой доктор

Ведущие медицинские вузы в этом году увеличили стоимость обучения по базовым программам, в том числе «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация». В среднем, как показал проведенный “Ъ” мониторинг, цены выросли на 10–12%, но в некоторых университетах расценки увеличились на 30–35%. Ректоры университетов объясняют индексацию «внушительными» затратами на «практико-ориентированную» подготовку студентов, ростом цены на коммунальные платежи и зарплаты преподавателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минобрнауки подсчитало, что стоимость обучения в российских вузах выросла в среднем на 12%, сообщив об этом еще 7 июля. “Ъ” решил выяснить, насколько эти изменения затронули медицинские университеты. Первым обновленные прайс-листы изучил «Медвестник». В Сеченовском университете стоимость шести лет обучения для зачисленных на первый курс по направлению «Стоматология» выросла с 4,8 млн до 5,9 млн руб. (на 22,9%), «Педиатрия» — с 3,9 млн до 5,3 млн руб. (на 35%). В РНИМУ им. Н. И. Пирогова стоимость года обучения по специальности «Лечебное дело» выросла с 600 тыс. до 800 тыс. руб. (на 33%). Российский университет медицины проиндексировал расценки по «Стоматологии» с 750 тыс. до 960 тыс. руб. (на 28%).

“Ъ” запросил дополнительные данные в регионах. Как сообщили в пресс-службе Уральского государственного медицинского университета, в 2025 году стоимость обучения выросла по программе «Лечебное дело» до 222 тыс. руб. в год (на 17,9% по сравнению с 2024 годом), по «Стоматологии» — до 300 тыс. руб. (на 34%). По программе «Фармация» цена поднялась до 185 тыс. руб. (на 14,8%), а по профилю «Педиатрия» — до 205 тыс. руб. (на 8%). В СЗГМУ имени Мечникова (Санкт-Петербург) цены на обучение увеличились на 2–7%: по направлению «Стоматология» стоимость года поднялась с 381 тыс. до 390 тыс. руб., а по «Педиатрии» — с 303 тыс. до 327 тыс. руб. В Первом СПбГМУ им. академика И. П. Павлова цены выросли на 15%: год обучения на лечебном и стоматологическом факультетах теперь стоит 379,5 тыс. руб., а на педиатрическом — 368 тыс. руб. В Педиатрическом медицинском университете цена выросла сразу на 25%, достигнув 415 тыс. руб. в год по основным направлениям.

Волгоградский государственный медицинский университет поднял расценки по базовым специальностям в среднем на 11,46%. Если в прошлом учебном году обучение по направлению «Лечебное дело» стоило 220 тыс. руб., то сейчас — уже 240 тыс. руб. (+9,1%). «Педиатрия» подорожала на 10%, до 220 тыс. руб. «Стоматология» по-прежнему остается самым дорогим направлением в этом университете: в 2024–2025 годах обучение стоило 250 тыс. руб., в текущем — уже 290 тыс. руб. (+16%). «Фармация» подорожала на 6,3%, до 170 тыс. руб. в год.

В Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) данных, позволяющих сравнить цены 2024 и 2025 годов, по запросу “Ъ” не предоставили. В университете сообщили, что по программам специалитета обучение по специальности «Лечебное дело» в течение шести лет выросло более чем на 156 тыс. руб.

На формирование цены в рамках обучения коммерческих студентов влияет стоимость бюджетного обучения (то есть деньги, которые государство тратит на подготовку специалиста), пояснил “Ъ” ректор Российского университета медицины Минздрава РФ, академик РАН Олег Янушевич. «В рамках реформы высшего образования есть установка на практико-ориентированную подготовку студентов, а это работа на симуляторах, фантомах, у постели либо у кресла стоматологического больного. Этот процесс сопровождается внушительными затратами. Расходы на обеспечение с каждым годом увеличиваются. Как следствие, происходит увеличение стоимости образовательных услуг»,— пояснил господин Янушевич. Другой важный аспект, влияющий на цену,— это ежегодное увеличение стоимости энергоресурсов, коммунальных платежей, зарплаты преподавателей, говорит эксперт.

В Пироговском университете повышение цены объясняют необходимостью развития инфраструктуры вуза, «модернизации учебного процесса и обеспечения высокого качества подготовки специалистов». «Повышение стоимости рассматривается как стратегическая инвестиция в развитие образования, направленная на подготовку компетентных специалистов. Это важный шаг к укреплению и поддержанию высоких стандартов медицинской помощи в России»,— заявили “Ъ” в пресс-службе вуза.

Первый проректор КГМУ Лайсан Мухарямова сообщила, что вуз меняет цены, ориентируясь на инфляцию, при этом университету приходится поднимать стоимость также для привлечения молодых специалистов и удержания кадров. Она отметила, что в КГМУ обучение по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология» втрое ниже, чем, например, в Сеченовском университете. Олег Янушевич также говорит о заметной разнице в обучении в регионах.

Цены на обучение в медвузах будут повышаться по инфляции каждое лето, предполагает заведующий отделением терапии, автор Telegram-канала «Поясни за мед» Иван Давыдов. «В этом году сыграл свою роль законопроект об обязательной отработке после окончания вуза. Среди абитуриентов популярно мнение, что отработка не коснется тех, кто обучается на контрактной основе»,— добавил господин Давыдов. Речь идет о законопроекте, который Минздрав представил для общественного обсуждения (см. “Ъ” от 24 июня): вводится система обязательной отработки для выпускников медицинских и фармацевтических вузов и колледжей. Учившиеся за государственный счет медики должны будут три года отработать в медорганизациях, участвующих в программе госгарантий.

В пресс-службе Минздрава, отвечая на запрос “Ъ”, напомнили, что вузы могут самостоятельно определять стоимость платных образовательных услуг: университеты делают это «в соответствии с нормативными затратами на соответствующий год». В ведомстве подчеркнули, что за последние три года не получали замечаний от Минобрнауки по итогам мониторинга стоимости платных образовательных услуг по программам высшего образования и среднего профессионального образования.

Наталья Костарнова; корреспондентская сеть “Ъ”