Роспотребнадзор назвал причину вспышки кишечной инфекции в Дагестане

В Магарамкентском районе Дагестана с начала недели зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Ее причиной стало попадание возбудителя заболевания в воду разводящей сети водопровода. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

По данным ведомства, вода из водопровода подавалась без предварительной очистки, что привело к заражению жителей нескольких населенных пунктов. С 7 июля зарегистрировано около 372 случаев заболевания, из которых 357 приходится на несовершеннолетних. Всего пострадали более 390 человек.

Очаг инфекции сосредоточился на участке водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр. Дополнительными факторами стали несвоевременное уведомление Роспотребнадзора об аварийном случае и несоблюдение санитарных норм зоны охраны водоисточника.

После вспышки заболевания суд арестовал директора муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство» Магарамкентского района Рената Халидова. Ведется расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности потребителей (ч. 1 ст. 238 УК).