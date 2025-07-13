ЦАР готова сотрудничать с Россией в области добычи алмазов

Центральноафриканская Республика ожидает прихода российских компаний и экспертов для сотрудничества в области добычи руды, в том числе алмазов. Об этом заявил министр торговли и промышленности ЦАР Тьерри Патрик Аколоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы на этапе разработки стратегии для того, чтобы эксперты с обеих сторон могли дальше взаимодействовать»,— сказал он ТАСС по итогам визита в Россию.

Тьерри Патрик Аколоза пояснил, что стороны еще не подписали соглашения. Однако в ЦАР ожидают, что сотрудничество начнется в ближайшее время. Министр уточнил, что у республики «есть возможность развиваться и получить хорошие дивиденды» от продажи своих полезных ископаемых.

Об отношениях России и Центральноафриканской Республики — в материале «Ъ» «Аз есмь ЦАР».