В Госдуме рекомендовали принять закон о гражданских женах погибших на СВО

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о поддержке гражданских жен погибших участников СВО. Это следует из пресс-релиза комитета, который есть в распоряжении «Ведомостей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инициатива предполагает, что неофициальные жены смогут через суд признавать отношения с погибшими военнослужащими браком. Пара должна проживать вместе не менее трех лет. Если у них есть общий ребенок — не менее года. Если этот факт будет подтвержден, семья сможет получать ежемесячные выплаты, социальные льготы, а также претендовать на наследство.

В исключительных случаях суд может признать неофициальные отношения браком, даже если мужчина и женщина проживали вместе меньше этих сроков. Среди оснований для этого — беременность или поданное заявление в ЗАГС.

Проект был внесен в Госдуму в январе 2024 года после поручения президента России Владимира Путина.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Гражданские жены встанут на учет».