В Госдуме рекомендовали принять закон о гражданских женах погибших на СВО
Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о поддержке гражданских жен погибших участников СВО. Это следует из пресс-релиза комитета, который есть в распоряжении «Ведомостей».
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Инициатива предполагает, что неофициальные жены смогут через суд признавать отношения с погибшими военнослужащими браком. Пара должна проживать вместе не менее трех лет. Если у них есть общий ребенок — не менее года. Если этот факт будет подтвержден, семья сможет получать ежемесячные выплаты, социальные льготы, а также претендовать на наследство.
В исключительных случаях суд может признать неофициальные отношения браком, даже если мужчина и женщина проживали вместе меньше этих сроков. Среди оснований для этого — беременность или поданное заявление в ЗАГС.
Проект был внесен в Госдуму в январе 2024 года после поручения президента России Владимира Путина.
Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Гражданские жены встанут на учет».