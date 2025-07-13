На реконструкцию наружного освещения на улице Восстания выделят 132 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс для выполнения работ по реконструкции объектов наружного освещения на улице Восстания. Заказчиком выступает СПб ГБУ «Ленсвет». Начальная (максимальная) цена по этому контракту составляет 132,7 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет обустроить на объекте наружные электрические сети и линии связи, произвести монтаж технологического оборудования, осуществить пусконаладочные работы, а по завершении — восстановить нарушенное благоустройство территории. Все работы нужно выполнить не позднее 31 мая 2026 года.

Заявки на конкурс принимаются до 30 июля 2025 года. Итоги тендера планируется подвести 4 августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что систему наружного освещения в Вяземском саду на Петроградской стороне планируется обновить до конца текущего года.

Андрей Цедрик