Наружное освещение в Вяземском саду планируется обновить до конца текущего года

В Петроградском районе Петербурга энергетики приступили к реконструкции системы наружного освещения в Вяземском саду. Работы по модернизации светотехнического оборудования будут организованы вдоль всей пешеходной инфраструктуры паркового пространства, сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

Планируется, что под техническим контролем СПб ГБУ «Ленсвет» на территории сада установят 47 современных декоративных опор с таким же количеством светодиодных светильников. Кабельные линии протяженностью более 3 км проложат под землей. Обновление освещения также затронет периметр, прилегающий к филиалу Государственного музея городской скульптуры — мастерской скульптора Михаила Аникушина, уточнили в комитете.

Завершить весь комплекс инженерных мероприятий в Вяземском саду предполагается до конца текущего года.

Ранее «Ъ-СПб» писал о модернизации системы освещения в квартале 130, расположенном в границах улиц Шелгунова, Седова и проспекта Александровской фермы в Невском районе Петербурга.

Андрей Цедрик