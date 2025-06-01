Наружное освещение в Вяземском саду планируется обновить до конца текущего года
В Петроградском районе Петербурга энергетики приступили к реконструкции системы наружного освещения в Вяземском саду. Работы по модернизации светотехнического оборудования будут организованы вдоль всей пешеходной инфраструктуры паркового пространства, сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга
Планируется, что под техническим контролем СПб ГБУ «Ленсвет» на территории сада установят 47 современных декоративных опор с таким же количеством светодиодных светильников. Кабельные линии протяженностью более 3 км проложат под землей. Обновление освещения также затронет периметр, прилегающий к филиалу Государственного музея городской скульптуры — мастерской скульптора Михаила Аникушина, уточнили в комитете.
Завершить весь комплекс инженерных мероприятий в Вяземском саду предполагается до конца текущего года.
Ранее «Ъ-СПб» писал о модернизации системы освещения в квартале 130, расположенном в границах улиц Шелгунова, Седова и проспекта Александровской фермы в Невском районе Петербурга.