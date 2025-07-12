Стоимость грузоперевозок из Москвы в Петербург снизилась на 3,6% по итогам июня

Средневзвешенный тариф на автомобильные грузоперевозки по России по итогам июня текущего года составил 68,1 руб./км, что лишь на 60 копеек меньше январского показателя, но на 1,7 руб. больше, чем в мае. Индекс ставок увеличился с 1798.7 в мае до 1846.3 в июне, сообщили «Ъ-СПб» аналитики цифровой логистической платформы «Монополия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Таким образом, рынок автомобильных грузоперевозок в стране продолжает стабилизироваться после затянувшегося падения, отмечают эксперты.

Во втором квартале 2025 года тарифы на перевозки по ключевым направлениям в целом по РФ несколько укрепили свои позиции год к году. При этом в апреле-июне этого года средневзвешенная стоимость перевозок по маршруту Москва и Московская область — Санкт-Петербург и Ленобласть составила 69,3 руб./км, что на 3,6% ниже, чем годом ранее.

В то же время вернуться к уровню первого квартала тарифы на рефрижераторы и термосы по итогам апреля-июня не смогли. Рост во втором квартале продемонстрировали только тенты, перевозки которыми подорожали на 3% квартал к кварталу, подсчитали в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что весной аналитики фиксировали рост тарифов на грузоперевозку из Москвы в Петербург на 2,2%.

Андрей Цедрик