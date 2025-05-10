Тарифы на грузоперевозку из Москвы в Санкт-Петербург в апреле выросли на 2,2%

По итогам апреля текущего года эксперты фиксируют рост средневзвешенной ставки на грузоперевозки по России. В сравнении с мартовским значением она увеличилась на 1,4% — до 64,6 руб./км. Такие данные «Ъ-СПб» по итогам собственного исследования предоставили аналитики цифровой логистической платформы «Монополия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Самое крупное и востребованное по грузопотоку направление в РФ — из Москвы в Санкт-Петербург — выросло в цене за четвертый месяц года на 2,2% — до 66 рублей. В то же время наибольший рост продемонстрировали перевозки из Нижнего Новгорода в Москву (+5,5% — до 57,8 руб руб. /км) и из Казани в Москву (+ 4,2% — до 44,7 руб./км), уточняется в исследовании.

В то же время спрос на дизельное топливо в январе-апреле 2025 года вырос на 2,3% год к году, а его цена заметнее всего повысилась в Москве и Московской области — на 10,5%, до 69,1 руб./л.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что грузоперевозки по маршруту Москва — Петербург в I квартале года подешевели на 13,6%.

Андрей Цедрик