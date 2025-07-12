Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин во время общения с журналистами в Женеве заявил, что Россия недовольна результатами выполнения меморандума с ООН по экспорту сельхозпродукции и удобрений. По его словам, многие задачи не выполнены из-за позиции западных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Меморандум, подписанный в 2022 году, истекает 22 июля. Сергей Вершинин отметил, что, несмотря на усилия ООН, Россия не удовлетворена итогами. Он подчеркнул, что есть прогресс в размораживании активов российских компаний, но для дальнейшего продвижения необходимо создать канал для транзакций, передает «РИА Новости».

Особое внимание господин Вершинин уделил экспорту аммиака и импорту запчастей для сельхозтехники, которые не были реализованы из-за позиции западных стран, особенно Европейского Союза. Он назвал заявления ЕС о том, что санкции не затрагивают российский сельхозэкспорт, лицемерием. По его словам, эти заявления не подкрепляются конкретными действиями, и санкции фактически работают против российского экспорта.