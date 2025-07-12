Смольный показал процесс рестраврации Дома Брюллова на Васильевском острове

Смольный показал петербуржцам кадры реставрации Дома Брюллова на Васильевском острове, которая должна быть завершена в конце 2025 года. Особняк планируют превратить в креативное пространство.

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На первом этаже здания появится зона общественного питания, на остальных размстят офисы, коворкинги, мастерские и читательные залы. Поситетителям также предложат экспозицию, посвященную истории дома Брюллова.

Дом архитектора Брюллова на Кадетской линии, 21, был возведен в 1730-х годах и перестроен в 1845 году по собственному проекту владельца. В 2008 году здание признали аварийным.

В июле 2022 года состоялись торги за право заключить договор аренды здания на 49 лет с обязательством реставрации в течении семи лет. Победила компания «Я ХОЧУ БЫТЬ ТВОЕЙ КАНАРЕЙКОЙ». В августе 2023 года КГИОП выдал разрешение на проведение работ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что историческую Копорскую крепость в Ленобласти готовят к масштабной реставрации.

Андрей Маркелов