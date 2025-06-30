Историческую Копорскую крепость в Ленобласти готовят к масштабной реставрации

Расположенная в Ломоносовском районе Копорская крепость близ одноименного села готовится к крупномасштабной реставрации. Музейное агентство Ленинградской области объявило запрос цен на благоустройство территории исторического объекта. Заявки принимаются до 18 июля, сообщается в системе «Контур.Закупки». При этом начальная цена по данной процедуре не называется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как пишет со ссылкой на агентство «Деловой Петербург», на территории Копорской крепости предполагается построить временное (не капитальное) здание музея, также временное санитарно-бытовое здание и провести благоустройство. Там, в частности, должны будут появиться парковка для посетителей, площадка для посадки, высадки и разворота экскурсионных автобусов и еще одна стоянка для автомобилей инвалидов и сотрудников музея. Помимо этого, проект включает укрепление крепостного рва, устройство подсветки крепостной стены со стороны дороги и освещение зоны благоустройства.

В то же время в Музейном агентстве отмечают, что перечисленное — лишь малая часть необходимых работ. В реставрации, как памятник древнерусского каменного зодчества, нуждается и сама крепость. Все проектные решения, сроки и стоимость работ будут зависеть от результата рассмотрения данных предложений правительством Ленобласти, подчеркнули в агентстве.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал, что в последний раз Копорскую крепость капитально ремонтировали в 2020-2021 годах, когда историческое фортификационное сооружение пришлось закрывать из-за обвалившейся входной арки.

Андрей Цедрик