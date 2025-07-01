Арендаторы вышли из логопарков

Ситуация на рынке складской недвижимости, росшем последние пару лет, изменилась. Ставки аренды по итогам 2025 года снизятся на 16% год к году, прогнозируют консультанты. Причина — в падении спроса со стороны арендаторов из числа крупных ритейлеров и маркетплейсов, а также в замедлении активности девелоперов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По итогам второго квартала 2025 года ставка аренды в складских объектах класса А в Москве и Подмосковье составила 12,4 тыс. руб. за 1 кв. м в год, что на 13% больше, чем годом ранее, подсчитали в консалтинговой компании NF Group. Однако уже к концу этого года показатель может снизиться на 16% год к году, до 10,5 тыс. руб. за 1 кв. м, прогнозируют в консалтинговой компании IBC Real Estate.

Снижение объясняется общим охлаждением рынка складской недвижимости: спрос на такие объекты становится меньше из-за высокой базы прошлых лет, отмечает руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. По итогам первой половины 2025 года объем спроса сократился на 35% год к году, до 1 млн кв. м, а уже к концу этого года показатель снизится на 20% год к году, подсчитал Евгений Бумагин.

Еще одной причиной снижения арендных ставок стала растущая доля свободных площадей в логопарках. Объем вакантных складских площадей в Москве и Подмосковье на текущий момент составляет 537 тыс. кв. м, что почти в пять раз больше, чем годом ранее, подсчитал директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко. Это связано с увеличением объемов спекулятивного строительства (не под конкретного заказчика) — к концу 2025 года доля таких объектов в общем объеме ввода составит около 49%, добавляет руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев.

Кроме того, в период активного развития рынка складской недвижимости крупные игроки из сегмента электронной коммерции значительно нарастили свои портфели, говорит партнер NF Group Константин Фомиченко. Сейчас арендаторы оптимизируют свои площади и освобождают лишние крупные складские блоки или же предлагают их в субаренду, что тоже сказалось на росте вакантности, добавляет Евгений Бумагин.

Несмотря на сложившуюся конъюнктуру, доходность складских объектов не претерпела значительных изменений и зафиксировалась на уровне 11–13%, подсчитал партнер NF Group Станислав Бибик. Тем не менее поддержание стабильной доходности требует более гибкой ценовой политики, отмечает старший директор департамента складской недвижимости Ricci Руслан Готыжев. По его словам, компании пока воздерживаются от аренды логопарков, рассчитывая на скидки: уже сейчас владельцы такой недвижимости снижают арендные ставки на 5–10%.

В условиях растущей конкуренции и дорогого заемного финансирования складские девелоперы стали реже запускать проекты, констатирует старший директор департамента складской и индустриальной недвижимости CMWP Анастасия Анискина. Не привлекает застройщиков и растущая себестоимость строительства: по итогам первого квартала 2025 года показатель вырос на 20% год к году, до 67,8 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в IBC Real Estate и ГК МБМ.

Однако эксперты ожидают разворота текущего тренда уже после 2025 года. По словам Константина Фомиченко, если устойчивый спрос на складскую недвижимость восстановится, то это вновь подтолкнет арендные ставки к росту: показатель будет расти примерно на 8% в год на протяжении пяти лет, и уже к 2030 году ставки аренды складской недвижимости в Москве и Московской области достигнут 16 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

София Мешкова