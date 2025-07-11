WSJ: Kraft Heinz готовится разделить бизнес на две компании

Американский продовольственный концерн Kraft Heinz рассматривает вариант разделения бизнеса на две части, и этот вопрос может быть решен уже в ближайшие недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / Reuters, Andrew Kelly / File Photo / Reuters Фото: Andrew Kelly / Reuters, Andrew Kelly / File Photo / Reuters

Планируется, что одна компания получит бакалейный бизнес, в том числе продукцию бренда Kraft. И стоимость этой части бизнеса может оцениваться в $20 млрд. Другая компания займется реализацией соусов и приправ, включая кетчупы Heinz. По данным источников WSJ, в Kraft Heinz надеются, что совокупная стоимость отдельных компаний будет больше, чем нынешняя рыночная стоимость единой структуры, составляющая $31 млрд. Между тем, как указывают источники, обсуждаются и другие сценарии развития бизнеса, и совет директоров пока не принял окончательного решения.

Kraft Heinz образовалась в 2015 году в результате масштабного слияния активов Kraft и Heinz. Объединенная компания является третьей по величине среди продовольственных концернов Северной Америки и входит в топ-5 в мире. Слияние не оправдало ожиданий инвесторов, и уже в 2019 году стало очевидно, что издержки очень высоки. В том же году по итогам расследования, проведенного Комиссией по ценным бумагам и биржам США, компании пришлось списать $15,4 млрд завышенной стоимости брендов Kraft и Oskar Mayer. С момента слияния акции Kraft Heinz подешевели на 60%. Сегодня акции концерна на фоне новостей о разделении бизнеса растут на 1,6%.

Алена Миклашевская