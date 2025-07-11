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Коммерсантъ FM
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«Он был человеком слова и дела»

В Санкт-Петербурге прошли похороны Романа Старовойта

В пятницу, 11 июля, в Санкт-Петербурге на Смоленском православном кладбище похоронили экс-министра транспорта России, бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

Несмотря на обстоятельства смерти господина Старовойта — предполагаемое самоубийство после увольнения президентом с поста министра на фоне арестов бывших подчиненных по коррупционным делам,— похороны посетили высокопоставленные чиновники. Проститься пришли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, начальник комитета по транспорту Смольного Валентин Енокаев, руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов, замглавы Эрмитажа и бывший глава петербургского комитета по охране памятников Сергей Макаров и многие другие.

Не мог сдержать слез глава Республики Алтай Андрей Турчак. Сотрудники ритуальной службы несли венки от Минтранса, Министерства промышленности, руководителя Минстроя Ирека Файзуллина, главы РЖД Олега Белозерова, главы ДНР Дениса Пушилина и сенатора от ДНР Александра Волошина.

«Он был человеком слова и дела,— сказал на прощании Александр Дрозденко.— Самое главное, что мы можем ему дать,— это память».

Максим Соколов рассказал о нескольких проектах, которыми занимался господин Старовойт, и особенно выделил строительство Крымского моста. Экс-руководитель администрации Курской области Александр Шматков заявил, что бывший начальник был «патриотом до мозга костей» и огромное количество курян ему благодарны.

«Дорогой папа, очень жаль, что ты не появишься на моем выпускном и не увидишь, как я закончу университет и стану врачом,— произнесла над гробом старшая дочь экс-министра Ангелина.— Для нас ты всегда будешь папулечка, который уделял нам столько времени, сколько мог. Несмотря на то что ты уходишь сейчас, наша связь не обрывается». Большой букет красных роз положила у гроба

Чем известен экс-министр транспорта Роман Старовойт

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Полина Копылова — возлюбленная господина Старовойта. Она не стала произносить речей, только тихо сказала: «Я тебя люблю». К концу похорон появился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он тоже возложил букет алых роз. В этот момент присутствующие получили СМС-сообщение: «Отбой воздушной опасности».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург

Фотогалерея

Похороны Романа Старовойта

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Девушка Романа Старовойта Полина Копылова

Девушка Романа Старовойта Полина Копылова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Траурная процессия

Траурная процессия

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемонию посетили бывшая жена, дочери, мать экс-министра (в центре), а также его коллеги

Церемонию посетили бывшая жена, дочери, мать экс-министра (в центре), а также его коллеги

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Вынос гроба с телом Романа Старовойта

Вынос гроба с телом Романа Старовойта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Слева направо: заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Сергей Макаров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов

Слева направо: заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Сергей Макаров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Сергей Макаров (в центре)

Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Сергей Макаров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Траурная процессия на месте погребения

Траурная процессия на месте погребения

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Глава Республики Алтай Андрей Турчак (в центре) и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (справа)

Глава Республики Алтай Андрей Турчак (в центре) и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Бывшая жена Романа Старовойта Светлана (слева) с дочерьми во время похорон

Бывшая жена Романа Старовойта Светлана (слева) с дочерьми во время похорон

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Похороны бывшего министра транспорта России

Похороны бывшего министра транспорта России

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Цветы на могиле Романа Старовойта

Цветы на могиле Романа Старовойта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Девушка Романа Старовойта Полина Копылова (в центре)

Девушка Романа Старовойта Полина Копылова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

На могиле Романа Старовойта

На могиле Романа Старовойта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Бывшая жена Романа Старовойта Светлана (в центре) с дочерьми

Бывшая жена Романа Старовойта Светлана (в центре) с дочерьми

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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Девушка Романа Старовойта Полина Копылова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Траурная процессия

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемонию посетили бывшая жена, дочери, мать экс-министра (в центре), а также его коллеги

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Вынос гроба с телом Романа Старовойта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Слева направо: заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Сергей Макаров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Сергей Макаров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Траурная процессия на месте погребения

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Глава Республики Алтай Андрей Турчак (в центре) и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Бывшая жена Романа Старовойта Светлана (слева) с дочерьми во время похорон

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Похороны бывшего министра транспорта России

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Цветы на могиле Романа Старовойта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Девушка Романа Старовойта Полина Копылова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

На могиле Романа Старовойта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Бывшая жена Романа Старовойта Светлана (в центре) с дочерьми

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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