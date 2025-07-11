В пятницу, 11 июля, в Санкт-Петербурге на Смоленском православном кладбище похоронили экс-министра транспорта России, бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

Несмотря на обстоятельства смерти господина Старовойта — предполагаемое самоубийство после увольнения президентом с поста министра на фоне арестов бывших подчиненных по коррупционным делам,— похороны посетили высокопоставленные чиновники. Проститься пришли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, начальник комитета по транспорту Смольного Валентин Енокаев, руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов, замглавы Эрмитажа и бывший глава петербургского комитета по охране памятников Сергей Макаров и многие другие.

Не мог сдержать слез глава Республики Алтай Андрей Турчак. Сотрудники ритуальной службы несли венки от Минтранса, Министерства промышленности, руководителя Минстроя Ирека Файзуллина, главы РЖД Олега Белозерова, главы ДНР Дениса Пушилина и сенатора от ДНР Александра Волошина.

«Он был человеком слова и дела,— сказал на прощании Александр Дрозденко.— Самое главное, что мы можем ему дать,— это память».

Максим Соколов рассказал о нескольких проектах, которыми занимался господин Старовойт, и особенно выделил строительство Крымского моста. Экс-руководитель администрации Курской области Александр Шматков заявил, что бывший начальник был «патриотом до мозга костей» и огромное количество курян ему благодарны.

«Дорогой папа, очень жаль, что ты не появишься на моем выпускном и не увидишь, как я закончу университет и стану врачом,— произнесла над гробом старшая дочь экс-министра Ангелина.— Для нас ты всегда будешь папулечка, который уделял нам столько времени, сколько мог. Несмотря на то что ты уходишь сейчас, наша связь не обрывается». Большой букет красных роз положила у гроба

Полина Копылова — возлюбленная господина Старовойта. Она не стала произносить речей, только тихо сказала: «Я тебя люблю». К концу похорон появился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он тоже возложил букет алых роз. В этот момент присутствующие получили СМС-сообщение: «Отбой воздушной опасности».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург