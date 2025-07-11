«Сфера Групп» построит гостиницы на 2 тысячи номеров в Каспийском кластере

На территории Каспийского прибрежного кластера в Дагестане компания «Сфера Групп» приступит к первому этапу развития курортной зоны — реализует девять проектов на 2 тыс. гостиничных номеров. Об этом сообщает пресс-служба инвестиционного портала Кавказ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На данный момент первые резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) в Дагестане приступили к проектно-изыскательским работам и готовятся к прохождению экспертизы. Строительство объектов начнется в 2026 году. Первыми из них станут две пятизвездочные гостиницы на 220 и 550 номеров.

Далее начнутся строительство трех четырехзвездочных отелей, велнес-центра, санатория и ряда трехзвездочных гостиниц.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Минэкономразвития одобрило 7 проектов резидентов особых экономических зон под управлением Кавказ.РФ на сумму 23,2 млрд руб. Проекты получат государственную поддержку через программу льготного кредитования. Их планируют реализовать на курортах Мамисон в Северной Осетии, на территории Каспийского прибрежного кластераи Эльбруса в Кабардино-Балкарии.

Наталья Белоштейн