Минэкономразвития одобрило 7 проектов ОЭЗ Кавказа на 23,2 млрд рублей

Минэкономразвития одобрило 7 проектов резидентов особых экономических зон под управлением Кавказ.РФ на сумму 23,2 млрд руб. Проекты получат государственную поддержку через программу льготного кредитования, сообщила пресс-служба Кавказ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На курортах Мамисон в Северной Осетии, территории Каспийского прибрежного кластера и Эльбурса в Кабардино-Балкарии появятся отели различных категорий.

Новый гостиничный комплекс на курорте Мамисон увеличит количество мест размещения на 2,1 тыс. единиц. Четырехзвездочный спортивно-оздоровительный комплекс на поляне Азау расширит номерной фонд на 272 места. Отели категории четыре и пять звезд на территории Каспийского прибрежного кластера добавят 2,2 тыс. единиц размещения. Строительство завершится в 2027-2030 годах.

Всего на получение государственной поддержки в рамках программы льготного кредитования поступили сотни заявок со всей России. Минэкономразвития одобрило 197 проектов.

В прошлом году турпоток в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии в сравнении с 2023 годом увеличился на 7, 11 и 6% соответственно. Участники рынка отмечают удлинение срока пребывания в отелях и более равномерный спрос в течение года.

Ранее правительство России рассматривало вопрос докапитализации госкорпорации Кавказ.РФ по предложениям глав субъектов федерации.

Николай Аксенов