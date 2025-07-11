Белоусов поручил разработать методички по внедрению ИИ для управления дронами

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки «Днепр» в зоне боевых действий и выслушал доклад командующего генерал-полковника Михаила Теплинского. Он поручил ему разработать методичку по использованию искусственного интеллекта для управления дронами. Она будет основана на опыте группировки и поможет другим подразделения внедрить новые технологии. Об этом сообщили в пресс-релизе ведомства.

По данным Минобороны, программу для управления дронами с элементами искусственного интеллекта разработают на основе базы данных «о применении беспилотных систем». Господину Белоусову доложили, что сейчас «Днепр» проводит испытания программного аппаратного комплекса, с помощью которого можно будет автоматически анализировать информацию «о применении FPV-дронов, БПЛА самолетного типа и сбросов с квадрокоптеров непосредственно от оператора».

Министру обороны также доложили, что по его распоряжению специалисты группировки используют сухую плазму крови для оказания первой помощи раненым бойцам. 4 июля ведомство сообщило, что в 2025 году Федеральное медико-биологического агентство поставит для войск России 10 тыс. упаковок лиофилизированной (сухой) плазмы крови.