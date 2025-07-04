ФМБА поставит в войска 10 тыс. упаковок сухой плазмы

Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) поставит в 2025 году для войск России 10 тыс. упаковок лиофилизированной (сухой) плазмы крови. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны по итогам совещания по внедрению новых медицинских технологий в войсках.

Сухая плазма — новый продукт, который используется для помощи раненым военным во время эвакуации на фронте, сказал начальник военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. «Использование сухой плазмы гораздо проще, чем свежезамороженной плазмы, и позволяет на передовых этапах медицинской эвакуации сохранить жизни многим военнослужащим», — добавил он.

В декабре 2023 года глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала о новой разработке — лиофилизированной плазме крови. Она не требует заморозки и подходит для любого резуса и группы крови, говорила в интервью «Российской газете» госпожа Скворцова. Кровозаменитель можно за несколько минут ввести раненому в полевых условиях.