В Госдуме предложили дать господдержку НКО, занимающимся реабилитацией ветеранов

11 июля группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается расширить перечень некоммерческих организаций (НКО), имеющих право на государственную поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Согласно межфракционным поправкам в ст. 31–1 закона об НКО, господдержку смогут получать социально ориентированные организации, которые занимаются реабилитацией, социально-трудовой адаптацией и профессиональной переподготовкой ветеранов боевых действий, а также содействием в оказании им и их семьям психологической помощи.

По оценке парламентариев, деятельность таких социально ориентированных НКО помогает ветеранам быстрее вернуться к привычной жизни, в то же время эти организации ограничены в получении предусмотренных для них мер поддержки. «Принятие законопроекта позволит организациям, помогающим нашим защитникам и их семьям, получать необходимую имущественную и финансовую поддержку от государства наравне с другими социально ориентированными НКО»,— пояснил в своем Telegram-канале один из соавторов законопроекта, сенатор Андрей Клишас.

Божена Иванова