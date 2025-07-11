Россия закроет польское Генконсульство в Калининграде

Россия зеркально отреагирует на закрытие своего посольства в Кракове. Свою работу 29 августа вынуждено будет закончить польское Генконсульство в Калининграде, сообщили в МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Килькин, Коммерсантъ Фото: Артем Килькин, Коммерсантъ

«Этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша», — сказано на сайте министерства.

12 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о планах закрыть российское диппредставительство. Окончательно свою работу оно завершило 27 июня. Свое решение польские власти объяснили наличием у них информации о причастности России к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в 2024 году. Позднее дипломаты краковского Генконсульства были признаны польским МИДом персонами нон-грата.

После закрытия Генконсульства Польши в Калининграде на территории России останется два ее российских диппредставительства: Генконсульство в Иркутске и посольство в Москве.