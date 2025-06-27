Генконсульство РФ в Кракове прекратило работу по требованию властей Польши

Генеральное консульство России в Кракове прекратило работу 27 июня, передает корреспондент «РИА Новости». На здании спущен государственный флаг РФ. Польские власти называли крайней датой закрытия диппредставительства 30 июня.

«Подписаны последние документы с польской стороной о передаче объекта владельцу. Этот объект мы арендуем. Таким образом закрыто генеральное консульство, которое без перерыва функционировало здесь на протяжении 80 лет»,— сказал «РИА Новости» временный поведенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

12 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о планах закрыть российское генконсульство в Кракове. Он объяснил это решение наличием у Варшавы доказательств причастности РФ к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в 2024 году. Позднее МИД Польши признал дипломатов из генконсульства РФ в Кракове персонами нон грата. Российская сторона обещала принять ответные меры.

В Польше остаются еще три дипломатических представительства России — посольство в Варшаве, генконсульства в Гданьске и Кракове. В РФ, в свою очередь, работают посольство Польши (в Москве) и три генконсульства — в Санкт-Петербурге, Иркутске и Калининграде. Польские диппредставительства в последних двух городах могут закрыть, допустил Андрей Ордаш.

Лусине Баласян