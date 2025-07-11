Белый дом обвинил главу ФРС в «бесхозяйственности» из-за дорогого ремонта штаб-квартиры

Белый дом обвинил главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в «бесхозяйственности» из-за затяжного ремонта здания ведомства. Стоимость реконструкции существенно превысила смету. Об этом заявил глава Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Mohatt / Reuters Фото: Kevin Mohatt / Reuters

«Сейчас бюджет составляет $2,5 млрд, что примерно на $700 млн превышает первоначальную стоимость. <...> Версальский дворец обошелся бы в $3 млрд по сегодняшнему курсу!» — написал в соцсети X господин Воут.

В посте он отмечает, что в проект здания ФРС включены террасные сады на крыше, водные объекты, VIP-лифты и мраморная отделка премиум-класса, хотя до этого господин Пауэлл отрицал эти расходные пункты. Стоимость одного квадратного фута здания доходит до $1923.

К публикации господин Воут прикрепил официальное письмо на имя господина Пауэлла с перечнем вопросов, чтобы разобраться в «причинах такой щедрости». Он также заявил, что Административно-бюджетного управления совместно с Национальной комиссией по планированию капитальных вложений усилят контроль над деятельностью главы ФРС.

В июне стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет уволить господина Пауэлла и рассматривает кандидатуры его приемника. Он может объявить о своем решении к сентябрю или октябрю — за полгода до окончания контракта главы ФРС. До этого господин Трамп настоятельно просил ведомство снизить ключевую ставку, однако господин Пауэлл принял решение оставить ее на уровне 4,25–4,5%.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «ФРС не уступила Трампу».