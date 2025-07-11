Две пенсионерки из Петербурга и ЛО лишились 10 млн рублей после звонков мошенников

В первом часу дня 10 июля в полицию обратилась 75-летняя жительница дома 89/71 по Гражданскому проспекту с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшей, в период с 19 июня по 10 июля ей на телефон поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками различных структур. Они заявляли пенсионерке, что с ее счетами происходят подозрительные операции.

Чтобы обеспечить сохранность средств злоумышленники предложили петербурженке перевести накопления на указанные ими счета. В итоге она лишилась 9,4 млн рублей.

Аналогичным образом своих сбережений лишилась 72-летняя жительница Выборга, проживающая на улице Сухова. Мошенники звонили ей в период с 4 по 9 июля и представлялись сотрудниками различных организаций.

Они 7 июля убедили пожилую женщину передать курьеру сначала 5,039 млн рублей, а спустя два еще 5,6 млн рублей. По фактам случившегося возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по факту мошенничества фитнес-клуба Happy Fitness возбудили уголовное дело. Владельцы зала продавали абонементы на год вперед, зная, что аренда в ТРК «Лондон Молл» завершается без возможности пролонгации.

Андрей Маркелов