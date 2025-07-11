По факту мошенничества фитнес-клуба Happy Fitness возбудили уголовное дело

Депутат Госдумы Михаил Романов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что по результатам его депутатского запроса в адрес главы МВД РФ Владимира Колокольцева возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Речь идет о фитнес-клубе Happy Fitness, который внезапно закрылся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клуб Happy Fitness на улице Коллонтай, 3, где владельцы продолжали продавать абонементы в зал, несмотря на закрытие площадки

Фото: vk.com / mikhail.romanov Клуб Happy Fitness на улице Коллонтай, 3, где владельцы продолжали продавать абонементы в зал, несмотря на закрытие площадки

Фото: vk.com / mikhail.romanov

Клуб располагался в петербургском торговом центре «Лондон Молл» на улице Коллонтай. Абонементы в зал приобрели более тысячи человек. Владельцы Happy Fitness в лице индивидуальных предпринимателей Анжелики Король и ее мамы Лидии Измаковой изначально знали, что 31 мая 2025 года их договор аренды в ТРК истечет и пролонгировать его будет нельзя.

Тем не менее, предпринимательницы до последнего «собирали» деньги с граждан, продавая абонементы на год вперед. Параллельно они вывозили оборудование фитнес-клуба, освобождая площадку в соответствии с условиями договора. На данный момент ведутся следственные действия, проведены обыски в местах проживания фигурантов дела, изъяты вещественные доказательства.

«Буду держать ход расследования на личном контроле. Обещаю, что будут приняты все необходимые меры возмещению ущерба гражданам, а преступники были наказаны по всей строгости закона»,— подчеркнул господин Романов.

Известно, что Измакова является сообственницей и гендиректором ООО «Империя здоровья», бывшим руководителем ООО «Хэппи фитнес II». До 15 июня 2018 года организация принадлежала предпринимателю Сергею Измакову. Не исключено, что эти же лица причастны к аналогичной истории в Московском районе города, где в 2020 году без предупреждения и возврата денег клиентам закрылся Happy Fitness Premium.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской готовит исковое заявление из-за внезапного закрытия фитнес-клуба Happy Fitness.

Андрей Маркелов