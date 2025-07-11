Зарубежные СМИ: Что может войти в первый американский пакет помощи Украине?

Дональд Трамп рассказал о новом механизме военной помощи Украине. И пообещал сделать важное заявление о России. Американский президент дал интервью телеканалу NBC. По его словам, оружие будут закупать союзники по НАТО, а затем передавать Киеву. СМИ оценивают стоимость первого пакета в $300 млн и рассуждают о том, что в него войдет. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

«Я разочарован Россией, но посмотрим, что произойдет в ближайшие недели»,— заявил Дональд Трамп в интервью NBC. Американский президент рассказал о новой договоренности между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия. По его словам, вооружение передается альянсу, тот его оплачивает, а затем отправляет в Киев. Договоренность, как уточнил Трамп, была достигнута на июльском саммите НАТО.

Axios пишет, что схема обсуждалась с участием Украины. Один источник сообщил, что речь может идти не только о ПВО, но и об ударных системах. Другой — высокопоставленный чиновник из Европы — подтвердил факт обсуждений, но уточнил, что финального решения пока не видел. Издание напоминает, что до недавнего времени Трамп не одобрял новых пакетов помощи. Он разрешал только поставки, согласованные при Джо Байдене. Сам Трамп долго избегал поддержки одной из сторон конфликта, а его соратники выступали против помощи Киеву. Теперь он готов к шагам, которые еще недавно казались невозможными, вероятно, на его позицию повлияла серия российских ударов по Украине, заключает Axios.

Reuters оценивает объем поставки в $300 млн. Источники агентства подтверждают, что в пакете могут быть комплексы Patriot, а также системы залпового огня вроде HIMARS. Причем, по данным Reuters, запасы находятся на складах в Европе, так что оружие может попасть на Украину в течение нескольких дней.

В интервью NBC Трамп также прокомментировал законопроект о новых санкциях против России, который продвигает сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Президент США уверен, что Конгресс одобрит документ. Трамп назвал законопроект очень жестким, но добавил, что решение о принятии санкций останется за ним.

Тем временем в Риме прошло заседание так называемой коалиции желающих, которая обещает усилить поддержку Украины и при необходимости направить миротворцев. Как пишет Le Monde, во встрече впервые участвовали представители Штатов. А флагманы коалиции — Франция и Великобритания — призвали усилить санкции, чтобы остановить огонь, и рассказали о плане формирования контингента, который готов отправиться на Украину сразу после прекращения боевых действий. Британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон также объявили, что увеличат численность совместных экспедиционных сил с 10 тыс. человек до 50 тыс. И это уровень армейского корпуса.

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