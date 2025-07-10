«Ситуация вновь оказалась подвешенной»

Президент Украины сообщил об итогах переговоров со спецпредставителем президента США. Кит Келлог, так же как и Владимир Зеленский, прибыл в Рим для участия в конференции западных союзников по восстановлению Украины и во встрече «коалиции желающих». Среди главных вопросов — военная помощь Киеву. Ранее украинский лидер получил аудиенцию у папы римского. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Дональд Трамп все еще не отказался от мирного решения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Кремль сдержанно отреагировал на жесткий выпад со стороны Дональда Трампа. Россия по-прежнему настроена на диалог. А то, что президент США так высказался, — это стиль такой. Ничего уж с этим не поделать. На деле, возможно, все совсем не так как выглядит со стороны. На языке дипломатии это называется «дверь остается открытой».

Между тем после яркого выступления 47-го президента Соединенных Штатов с жесткой критикой российского коллеги возникла пауза. Есть основания предполагать, что в Вашингтоне ждут от Москвы неких сигналов относительно смягчения позиции под воздействием всего сказанного накануне. Пока что создается впечатление, что все эти ожидания напрасны, хотя предложение Российской Федерации возобновить переговоры, точнее провести третий раунд, остается в силе. Можно предположить, что российская сторона не верит в то, что Трамп решится на что-то серьезное.

И для этого есть основания: поставки оружия Украине вроде как разморожены, однако о чем-либо конкретном в этой части говорить пока что не приходится, все на уровне теории. 10 ракет-перехватчиков для Patriot — не надо быть военным экспертом, чтобы понимать, что это больше похоже на издевательство. Тот самый страшный пакет антироссийских санкций, который находится в американском Сенате — вчера казалось, что он уже без пяти минут принят, однако на сегодня его судьба по-прежнему непонятна.

Действия главы Белого дома похожи на очередное, сложно сказать уже, какое по счету, предупреждение для Москвы, мол, послушайте меня, вернитесь в конструктивное русло. Вспоминаем и про дедлайн, который он установил, и который все никак не наступит. Впрочем, наверное, обольщаться не стоит.

В Риме между тем открывается очередная конференция по восстановлению Украины, затем пройдет встреча «коалиции желающих». Владимир Зеленский уже на месте. Президент Украины получил аудиенцию у папы римского. Затем мировые информационные агентства показали теплую встречу украинского лидера и спецпосланника Трампа генерала Кита Келлога. Что-то явно готовится. Но мы гадать по традиции не будем.

Нужно все-таки сказать пару слов о шансах на мирное решение. Ватикан, как известно, рассматривался Западом и Трампом как выигрышное место для переговоров России и Украины, в том числе и на высшем уровне. Папа Лев XIV в ходе встречи с Зеленским как раз подтвердил, что готов в этом помочь. В целом ему пора уже громко заявить о себе. Глядишь, может что-то и сдвинется с мертвой точки, хотя верится в это с трудом. Как бы то ни было, ситуация вновь оказалась подвешенной.

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Дмитрий Дризе