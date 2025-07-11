Апелляция не изменила приговор алтайской журналистке Марии Пономаренко

Алтайский краевой суд оставила без изменения приговор, вынесенный журналистке Марии Пономаренко по делу о нападении на сотрудников ФСИН. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал адвокат Дмитрий Шитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ

В марте 2025 года Шипуновский райсуд признал журналистку виновной и по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение неопасного для здоровья насилия в отношении сотрудников колонии) назначил ей 1 год 10 месяцев лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по первому приговору, который журналистке вынесли в начале 2023 года по делу о фейках о Вооруженных силах, окончательный срок составил три года заключения.

Изложенные в материалах следствия события произошли 12 октября 2023 года в женской исправительной колонии №6, которая расположена в Шипуновском районе. Туда Марию Пономаренко отправили отбывать 6-летний срок по делу о распространении фейков об армии. По версии следствия, журналистка, которая была босиком, якобы отдавила ноги двум конвоирам, когда они пытались принудительно доставить ее на дисциплинарную комиссию.

«Совокупность факторов явилась мотивацией для Марии отказаться от участия в дисциплинарной комиссии. Во-первых, это не предусмотрено законом. Есть внутренние приказы ФСИН, которые имеют обязательную силу для сотрудников ведомства, но не для осужденных. И вторая причина — унизительное требование надеть малую обувь и идти в ней на заседание комиссии»,— рассказал адвокат Дмитрий Шилов. Он просил прекратить уголовное дело своей доверительницы ввиду малозначительности деяния.

Илья Николаев