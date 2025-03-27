Алтайской журналистке Марии Пономаренко вынесли второй приговор

В Алтайском крае сегодня завершилось рассмотрение второго уголовного дела журналистки Марии Пономаренко. По ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение неопасного для здоровья насилия в отношении сотрудников колонии) ей назначили 1 год 10 месяцев лишения свободы, с учетом неотбытой части наказания по первому приговору, который журналистке вынесли по делу о фейках об армии, окончательный срок составил три года заключения, рассказал «Ъ-Сибирь» адвокат Дмитрий Шитов.

События, о которых идет речь, произошли 12 октября 2023 года в женской исправительной колонии №6, которая расположена в Шипуновском районе. Там Мария Пономаренко отбывала шестилетний срок по делу о распространении фейков о Вооруженных силах. По версии следствия, журналистка якобы отдавила ноги двум конвоирам, когда они пытались принудительно доставить ее на дисциплинарную комиссию. В декабре 2023 года ей предъявили обвинение в окончательной редакции и отдали под суд.

Илья Николаев