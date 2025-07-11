Британия и Франция решили увеличить численность экспедиционных сил до 50 тысяч

Великобритания и Франция намерены увеличить численность объединенных экспедиционных сил до 50 тыс. военнослужащих, что в пять раз больше текущего состава. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на базе Нортвуд, передает Sky News.

Кир Стармер отметил, что пересмотрены параметры совместных сил быстрого реагирования, созданных для операций без участия НАТО. Увеличение численности до 50 тыс. военнослужащих, по его словам, позволит укрепить потенциал этих сил.

Премьер-министр также подчеркнул намерение стран углубить сотрудничество в сфере ядерного сдерживания. Для этого подписана Декларация Нортвуда, которая предусматривает координацию независимых сил ядерного сдерживания обеих стран. Кир Стармер сказал, что эта декларация демонстрирует общим противникам готовность Великобритании и Франции ответить на любые угрозы.