Дрозденко анонсировал новые проблемы с мобильным интернетом из-за атак БПЛА

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об опасности БПЛА в воздушном пространстве 47-го региона. Об этом политик 11 июля сообщил в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Последняя крупная атака беспилотников на Петербург и Ленобласть случилась в минувшие выходные. С 4 по 6 июля в Пулково несколько раз вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Тем временем в небе над 47-м регионом сбили несколько БПЛА. Мобильный интернет был полностью отключен у всех операторов сотовой связи. Было невозможно вызвать такси, взять напрокат электросамокат, оплатить продукты в магазине банковской картой.

Подробнее об ограничениях связи и проблемах Пулково в связи с атаками беспилотников читайте в материале «Ъ» «Бесполетная авиация».

Андрей Маркелов