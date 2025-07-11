Минобороны может отказаться от восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонт и модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» приостановлены, а Минобороны России рассматривает возможность отказа от восстановления корабля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главному командованию ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) предстоит определить дальнейшую судьбу флагмана. Опрошенные изданием эксперты не исключают его списания и утилизации из-за морального и физического устаревания.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» принимал участие в сирийской операции, а по возвращении в РФ в 2017 году встал на ремонт и модернизацию. За время работ произошло два инцидента: в 2018 году затонул крупнейший в РФ плавучий док ПД-50, а в 2019 году на борту крейсера произошел масштабный пожар.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из искры разгорелся крейсер».