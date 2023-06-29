Из искры разгорелся крейсер

Как стало известно «Ъ», Мурманский гарнизонный военный суд (ГВС) в деталях реконструировал картину возникновения и развития пожара, происшедшего три с половиной года назад в тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Согласно приговору, гибель двух членов экипажа и ущерб 607 млн руб. стали следствием халатности надзиравшего за выполнением ремонтных работ на корабле мичмана Ильи Чапаева: он разрешил применение электросварки вместо газовой и не принял мер изоляции мест возможного падения искр, которые и вызвали возгорание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Фото: Лев Федосеев / ТАСС Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Председатель Мурманского ГВС Владимир Титаренко рассказал «Ъ», что военный суд принял версию военных следствия и прокуратуры о причинах пожара только после того, как сам осмотрел корабль, который ремонтировался в сухом доке завода №35 Центра судоремонта «Звездочка» в Мурманской области.

Постановляя приговор, суд признал, что источником возгорания стали сварочные работы, ведущиеся днем 19 декабря 2019 года на второй платформе энергетического отсека крейсера.

Согласно его выводам, летящие от сварки искры и окалины через технологические вырезы и отверстия в полу платформы попали в подпалубное пространство, где скопилась пропитанная мазутом ветошь. В результате ее возгорания и начался «неконтролируемый экипажем», как установил суд, и крайне опасный для него пожар на «Адмирале Кузнецове».

С горящей ветоши огонь перекинулся на расположенные рядом кабели, а уже через полчаса раздуваемое воздушной тягой пламя по предназначенным для прокладки коммуникаций коридорам и вертикальным шахтам распространилось по нижним палубам крейсера. Экипаж обнаружил возгорание не сразу и начал борьбу с огнем, когда удушливый дым уже заполнял отсеки ТВРК, поэтому военным морякам пришлось одновременно заливать огонь углекислотной пеной и вытаскивать на верхние палубы своих задыхающихся товарищей. Двоих военнослужащих спасти не удалось: в дыму в ходе тушения погибли командир противопожарного дивизиона БЧ-5 капитан 3-го ранга Виктор Измайлов и еще один военнослужащий контрактной службы Александр Ралдугин.

Подсчет ущерба от пожара оказался непростой задачей. Как рассказал «Ъ» председатель суда, огонь уничтожил в общей сложности несколько сотен километров силовых кабелей и всю электрораспределительную аппаратуру, к которой они подходили. При этом, например, сгоревший главный распределительный щит корабля, с которого осуществлялось управление электрогенерирующей установкой и раздача энергии потребителям, стоил на момент аварии 112 млн руб., а покупать его в 2022 году пришлось уже за 136 млн руб. В гарнизонном суде ущерб признали в ценах 2019 года, да еще и учли стоимость кабелей и оборудования, которые предполагалось заменить во время ремонта.

Но даже с учетом этого материальный ущерб от аварии оказался весьма значительным — 607 млн руб.

Его вменили двум фигурантам возбужденных в связи с пожаром уголовных дел — сварщику судоремонтного завода Арстану Бегманову и мичману БЧ-5 Илье Чапаеву. Обоих суды признали виновниками ЧП, но ущерб не распределили между ними солидарно, поскольку уголовно наказуемое деяние совершено не в соучастии. Фактически поджегший корабль сварщик, как было установлено Ленинским районным судом Мурманска, нарушил правила ведения строительных работ (ст. 216 УК РФ), а контролирующий его работу военнослужащий, по мнению гарнизонного суда, проявил преступную халатность (ст. 293 УК РФ). Совершенные осужденными преступления, как было установлено судами, не повлияли на боеготовность российского флота, поскольку авария на крейсере случилась во время ремонта, а не на боевом дежурстве. Тем не менее последствия пожара с учетом его жертв и особо крупного ущерба суды посчитали тяжкими, поэтому к обоим осужденным была применена ч. 3 соответствующих статей УК. Сварщик Бегманов был приговорен к четырем годам колонии общего режима, а мичман Чапаев — к двум годам колонии-поселения.

Как рассказал «Ъ» председатель суда Титаренко, изначально круг подозреваемых был шире, но всех руководителей сварщика и начальников мичмана следствие и суд признали непричастными к аварии. Так, например, было установлено, что командир «Адмирала Кузнецова» капитан 1-го ранга Сергей Артамонов перед началом ремонта издал приказ, регламентирующий производство работ и «гарантированно обеспечивающий» живучесть крейсера. В свою очередь, сменивший его на посту командира старший помощник капитан 2-го ранга Ярослав Адамов и руководители судоремонтного завода добросовестно выполняли все заложенные в приказе требования живучести. В итоге гарнизонный суд пришел к выводу о том, что пожар на крейсере произошел только из-за «небрежного отношения к службе, неисполнения и ненадлежащего исполнения своих обязанностей мичманом Чапаевым».

По данным суда, к моменту возникновения аварии «Адмирал Кузнецов» более года стоял в ремонте. Все это время его личный состав нес службу, включающую контроль за выполнением работ и одновременное обучение правилам безопасности при ремонте корабля. Изучал их и мичман Чапаев, успешно сдавший по этой теме 14 ежемесячных зачетов. Тем не менее 19 декабря 2019 года, установил суд, мичман грубо нарушил нормы безопасности, прописанные в корабельном уставе и руководстве по организации ремонта и сервисного обслуживания кораблей ВМФ.

Халатность мичмана заключалась в том, что он не расставил в пожароопасных зонах вахтенных, которые были у него в подчинении.

Не обеспечив чистоту в труднодоступных местах ремонтируемого отсека, мичман Чапаев тем самым, по мнению суда, «создал и предпосылки к возгоранию». «Ведь даже если бы сварочные искры упали на чистый металлический пол, пожара бы не случилось»,— отметил по этому поводу председатель гарнизонного суда Владимир Титаренко.

Военный суд тем не менее отнесся к мичману гуманно. При вынесении приговора в качестве смягчающих обстоятельств были учтены наличие у подсудимого 12-летнего сына и решительные действия, предпринятые мичманом сразу после пожара,— Илья Чапаев принял «незамедлительные меры» к тушению огня и помог выбраться на верхнюю палубу одному из пострадавших.

В итоге мичман получил минимальный срок, а иск Минобороны к нему с учетом семейного и материального положения был удовлетворен частично. Илье Чапаеву придется выплатить ведомству лишь 2,5 млн руб., да и то в алиментном порядке — посредством ежемесячных вычетов из его доходов. Мичман Чапаев сейчас числится в составе ВМФ, получая денежное довольствие. Если приговор гарнизонного суда будет утвержден Северным флотским военным судом, ФСИН оплатит ему дорогу до ближайшей колонии-поселения, куда осужденный должен будет отправиться сам.

Сергей Машкин