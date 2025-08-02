Гарри Поттер и трансгендеры

31 июля исполняется 60 лет Джоан Мюррей, более известной как создательница вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг и автор детективов Роберт Гэлбрейт. В последнее время Роулинг успешно работает в новом жанре — публицистическом. Своими твитами в соцсети Х на тему трансгендеров и транс-активизма (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ) Роулинг оттолкнула от себя часть любителей поттерианы, но приобрела новых поклонников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 31 июля Джоан Роулинг исполнилось 60 лет (а Гарри Поттеру — 45)

Фото: Toby Melville / Reuters 31 июля Джоан Роулинг исполнилось 60 лет (а Гарри Поттеру — 45)

Фото: Toby Melville / Reuters

Текст: Алексей Алексеев

Пиппа против Филиппа

(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ)

В 2014 году вышел в свет роман «Шелкопряд», вторая книга серии о частном детективе Корморане Страйке, опубликованная под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

В романе есть персонаж по имени Пиппа Миджли. Он(а) пытается зарезать Страйка. Когда детектив его (ее) задерживает, между ними происходит следующий диалог (цитируется по русскому переводу Елены Петровой):

«— Пиппа Миджли,— процедила она.

— Давно бы так. Удостоверение личности есть?

С новыми проклятиями она сунула руку в карман, выудила автобусный проездной билет и швырнула Страйку.

— Здесь сказано: "Филлип Миджли".

— Без разницы…

Страйк пригляделся. На расцарапанной, исполосованной шее торчал кадык. Девица опять сунула руки в карманы.

— На будущий год во всех документах будет сказано "Пиппа",— объявила она…

— Богом клянусь,— от сокрушительной боли в колене он едва не скрежетал зубами,— если опять попытаешься сбежать, я вызову полицию, дам показания — и с радостью посмотрю, как тебя упекут за попытку убийства. А в тюряге, Пиппа, тебе придется ох как несладко,— добавил он,— поскольку сделать операцию ты не успеешь».

Но тогда широкая читающая книги и соцсети публика ничего предосудительного в этом отрывке не заметила.

Эх, лайк, еще лайк

(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ)

В октябре 2017 года журналистка Харви Джени опубликовала на платформе социальной журналистики Medium статью «Me Too, а теперь что? (секс, левые и гендерная идентичность)». Впоследствии статья была удалена с сайта. Джени писала о том, что придерживающиеся левых взглядов мужчины не хотят понимать беспокойство женщин по поводу нового закона о гендерной идентичности, который позволяет любому мужчине получить доступ в женский туалет, раздевалку, душевую, другие пространства, предназначенные только для женщин, независимо от его внешности или от того, использовал ли он гормональную терапию и проводил ли хирургическую операцию по смене пола (в России медицинские вмешательства, направленные на смену пола, законодательно запрещены).

Джоан Роулинг поставила под статьей лайк. На это тогда мало кто обратил внимание.

В марте 2018 года в соцсети Twitter (с 2023-го носит название Х) был опубликован пост активистки Лейбористской партии @racybearhold. В тексте автор твита употребила, говоря о женщинах-трансгендерах, слова «мужчины в платьях».

Джоан Роулинг лайкнула твит. На этот раз лайк заметили. Писательницу обвинили в трансфобии.

Пресс-секретарь Роулинг опубликовала следующее заявление: «Боюсь, Дж. К. Роулинг поступила неуклюже и беспечно, это происходит уже не первый раз, когда она неправильно держит телефон». Широкую публику это объяснение удовлетворило. Шум стих.

Но в июне 2019 года Роулинг уличили в том, что она подписана на YouTube-блогершу Магдален Бернс, публикующую видео с такими названиями, как «Лесбиянок с пенисом не бывает».

В мае 2020-го Роулинг лайкнула твит, автор которого написал про психотерапевта и фотографа по имени Алекса Драммонд: «взрослый мужчина, который утверждает, что он — лесбиянка (да, он сохранил свои бубенчики и не принимает гормоны)».

Со временем Джоан Роулинг перестала ограничиваться лайками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майя Форстейтер назвала Джоан Роулинг «источником силы для меня и для многих женщин, которые отстаивают права женщин»

Фото: Martin Pope / Getty Images Майя Форстейтер назвала Джоан Роулинг «источником силы для меня и для многих женщин, которые отстаивают права женщин»

Фото: Martin Pope / Getty Images

Могут ли мужчины

(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ)

Исследовательница Майя Форстейтер работала налоговым консультантом в лондонском представительстве американской некоммерческой организации Центр всемирного развития. В 2019 году ей не продлили контракт из-за публикации серии твитов и статьи на платформе Medium (впоследствии эти публикации были удалены). Форстейтер отстаивала мысль: трансгендерные женщины все равно остаются мужчинами. Так, в одном из твитов был такой текст: «Умные люди, которыми я восхищаюсь… изворачиваются как могут, лишь бы не сказать правду о том, что мужчины не могут превратиться в женщин (потому что этими словами можно задеть чувства мужчин)».

Джоан Роулинг написала твит в ее защиту: «Одевайтесь как вам нравится. Называйте себя как вам нравится. Спите с любым взрослым человеком, который согласится на это. Живите так, как вам больше всего хочется, в мире и безопасности. Но выгонять женщин с работы за то, что они говорят, что биологический пол реален?». Твит заканчивался хештегом #IStandWithMaya (#яподдерживаюМайю).

В апреле 2022 года Роулинг и Форстейтер встретились за организованным писательницей ланчем в лондонском The River Cafe. На встрече также присутствовали депутат парламента от Лейбористской партии Рози Даффилд и философ Кэтлин Сток (обе подвергались нападкам со стороны транс-лобби). Позднее в беседе с корреспондентом газеты The Times Майя Форстейтер сказала, что это была ее первая встреча с Роулинг.

Форстейтер опубликовала твит, посвященный встрече, в котором написала: «Роулинг — источник силы для меня и для многих женщин, которые отстаивают права женщин».

Майя Форстейтер оспорила решение об увольнении в Трибунале по трудовым спорам, затем в Апелляционном трибунале по трудовым спорам. Для того, чтобы оплачивать судебные расходы, она использовала краудфандинг. Из заявленных £130 тыс. ей удалось собрать £123 865.

В июле 2022 года она выиграла дело, а в июне 2023-го ей была присуждена компенсация в размере £91,5 тыс. за потерю заработка, моральный ущерб и ущерб, нанесенный ее чести и достоинству. К этой сумме были добавлены проценты в размере £14,9 тыс.

Неправильно держала телефон

(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ)

Летом 2020 года Джоан Роулинг начала публиковать онлайн детскую книгу «Икабог». В Twitter она делилась детскими рисунками, изображающими главного героя книги — чудовища Икабога. По ошибке в ее комментарий к одному из рисунков попал текст совсем на другую тему: «В суде Вулф заявила, что пост в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.— “Ъ”), в котором она пишет, что хотела бы… какую-нибудь TERF, был просто бравадой». TERF — от «trans-exclusionary radical feminist» («радикальные феминистки, не признающие транс-женщин женщинами»). Имелся в виду суд над транс-активисткой Тарой Вулф, которая во время митинга в лондонском Гайд-парке ударила по спине и по плечу радикальную феминистку Марию Маклахлен, снимавшую митинг на видео.

Люди, которые менструируют

(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ)

28 мая 2020 года в разделе «Мнения» сайта Devex, публикующего новости на тему глобального развития, была опубликована рекламная статья Совета по сотрудничеству в области водоснабжения и санитарии, входящего в структуру ООН. Статья называлась: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют».

7 июня Джоан Роулинг поделилась в Twitter ссылкой на статью и поглумилась над заголовком: «"Люди, которые менструируют". Я уверена, что раньше было слово для таких людей. Кто-нибудь, помогите мне. Wumben? Wimpund? Woomud? Разумеется, правильное слово — women (женщины.— “Ъ”)».

Часть читателей выразила недовольство или возмущение. Роулинг продолжила отстаивать свою позицию. Следующий ее твит звучал так: «Если биологического пола не существует, то нет и однополого влечения. Если биологического пола не существует, то реальность жизни женщин во всем мире стирается. Я знаю и люблю трансгендерных людей, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Это не ненависть — говорить правду».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Книге рекордов Гиннесса было зафиксировано несколько рекордов, которых не было бы без книг Роулинг,— самая большая коллекция поттеровских сувениров (5284 предмета), самое большое число собравшихся вместе людей, одетых как Гарри Поттер (1758) и так далее Фото: John Lamparski / Getty Images Слева направо: Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) и Джоан Роулинг на мировой премьере фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». Лондон, 2011 год Фото: Dylan Martinez / Reuters Следующая фотография 1 / 2 В Книге рекордов Гиннесса было зафиксировано несколько рекордов, которых не было бы без книг Роулинг,— самая большая коллекция поттеровских сувениров (5284 предмета), самое большое число собравшихся вместе людей, одетых как Гарри Поттер (1758) и так далее Фото: John Lamparski / Getty Images Слева направо: Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) и Джоан Роулинг на мировой премьере фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». Лондон, 2011 год Фото: Dylan Martinez / Reuters

Поттер против Роулинг

(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ)

8 июня исполнитель роли Гарри Поттера в серии фильмов о мальчике-волшебнике Дэниел Рэдклифф опубликовал на сайте The Trevor Project ответ на твиты Джоан Роулинг. Признав, что без Роулинг его жизнь пошла бы совсем по другому пути, он тем не менее посчитал, что обязан высказаться: «Транс-женщины — это женщины... Всем тем, кто теперь чувствует, что их опыт чтения книг был запятнан или принижен, я хочу сказать, что глубоко сожалею о боли, которую эти комментарии причинили вам. Я очень надеюсь, что для вас не будет полностью потеряно то, что для вас было ценным в этих историях».

Роулинг осудил не только актер, сыгравший роль «мальчика, который выжил».

«Я заговорила о важности понятия пола и с тех пор расплачиваюсь за это. Я была трансфобкой, я была <…> сукой, TERF, я заслуживала культурной отмены, избиения и смерти. "Ты — Волан-де-Морт",— сказал один человек, явно полагая, что это единственный язык, который я пойму»,— это слова Роулинг из эссе, которое она опубликовала на своем сайте 10 июня 2020 года. В эссе Джоан подробно объясняла, почему стала обсуждать тему биологического пола. Она призналась, что в прошлом была жертвой домашнего и сексуального насилия и поэтому солидарна с женщинами, пережившими то же самое, с женщинами, которых называют фанатичками, если они высказывают опасения по поводу того, что «двери туалетов и раздевалок будут настежь открыты перед любым мужчиной, который верит в то, что он женщина, или чувствует себя женщиной». Роулинг заявляла категорическое несогласие с утверждением: «Женщины должны принять и признать, что между ними и трансгендерными женщинами нет существенной разницы».

На нее обрушился шквал критики — в газетах, журналах, в интернете. Фанаты книг о Гарри Поттере писали возмущенные письма и комментарии.

К «Гарри Поттеру» присоединились его друзья по школе волшебства Хогвартс — Рон Уизли (Руперт Гринт) и Гермиона Грейнджер (Эмма Уотсон). Осудил автора поттерианы и Эдди Редмейн, исполнивший роль Ньюта Саламандера, главного героя фильма «Фантастические твари и где они обитают», приквела серии фильмов о Гарри Поттере.

Руководство школы в городке Биллингсхерст, графство Западный Суссекс, заявило, что отказывается от планов назвать именем Роулинг одно из школьных зданий — в связи с ее заявлениями.

Корреспондент таблоида The Sun сумел поговорить с бывшим мужем Роулинг, бывшим тележурналистом и бывшим наркоманом Хорхе Арантесом. Тот заявил, что не читал эссе экс-супруги, но признался, что ударил ее, когда она от него уходила: «Я ударил Джоан — но постоянного насилия не было. Я не жалею, что ударил ее».

Четыре писателя отказались сотрудничать с литературным агентством The Blair Partnership, представляющим интересы Джоан Роулинг.

В 2019 году Роулинг получила награду Ripple of Hope, названную в честь знаменитой речи сенатора Роберта Кеннеди о «пульсации надежды», произнесенной в 1966 году в Кейптауне, в период апартеида в ЮАР. В августе 2020-го Керри Кеннеди, президент правозащитной организации — Центра по правам человека имени Роберта Кеннеди присуждающей награду, обвинила Роулинг в трансфобии. Роулинг вернула организации полученную награду, прокомментировав на своем сайте это решение так: «Никакие награды не заменят мне голос собственной совести».

В сентябре 2020 года вышла пятая книга о Корморане Страйке — «Дурная кровь». Поскольку персонаж книги, серийный убийца-психопат Деннис Крид, любил переодеваться в женскую одежду, на Роулинг обрушились новые обвинения в трансфобии. При этом многие литературные критики отмечали, что такие мысли могут возникнуть лишь у тех, кто не читал книги. Сама Роулинг утверждала, что у ее персонажа есть прототипы, серийные убийцы, переодевавшиеся в женскую одежду,— Джерри Брудос и Рассел Уильямс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Иман Хелиф радуется победе над венгерской спортсменкой Анной Хамори в четвертьфинале XXXIII летних Олимпийских игр в Париже Фото: John Locher / AP Барбра Банда, капитан женской сборной Замбии по футболу Фото: David Rowland / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Иман Хелиф радуется победе над венгерской спортсменкой Анной Хамори в четвертьфинале XXXIII летних Олимпийских игр в Париже Фото: John Locher / AP Барбра Банда, капитан женской сборной Замбии по футболу Фото: David Rowland / Reuters

Без квиддича, но с кроликами

(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ)

На протяжении последующих лет конфликт Джоан Роулинг с радикальными транс-активистами продолжался, хоть и не достигая такого накала, как после ее насмешек над выражением «люди, которые менструируют».

В 2021 году она поделилась в своем аккаунте статьей из The Times, посвященной абсурдной ситуации — в Шотландии полиция регистрировала изнасилования, совершенные преступниками с мужскими гениталиями, как совершенные женщинами — в случае, если насильник «идентифицирует себя как женщину». Роулинг оставила комментарий в стиле книги Оруэлла «1984», написав в Twitter: «Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила. Индивидуум с пенисом, который вас изнасиловал,— это женщина».

В 2022 году Джоан Роулинг опубликовала шестой роман о Корморане Страйке — «Чернильно-черное сердце». Жертва преступления в романе — женщина-мультипликатор, обвиненная в трансфобии и расизме.

В том же году Международная ассоциация квиддича — спортивной игры, которая стала продолжением одноименной вымышленной игры из книг о Гарри Поттере, объявила, что квиддич больше не будет квиддичем. Игра стала называться квадболом.

Транс-блогер Джесси Эрл в своем канале на YouTube призвала бойкотировать компьютерную игру Hogwarts Legacy, действие которой разворачивается в фэнтезийной вселенной Гарри Поттера. Джоан Роулинг сравнила этот призыв с призывом к сжиганию книг и довела ситуацию до абсурда, написав: «Истинные праведники сожгли бы не только книги и фильмы, но и местную библиотеку, все, на чем нарисована сова, а также своих домашних собак».

В 2024 году Роулинг дважды атаковала в соцсети спортсменок, которых считала спортсменами,— олимпийскую чемпионку по боксу Иман Хелиф из Алжира (Роулинг назвала ее мужчиной, «наслаждающимся страданиями женщины, которую он только что ударил по голове») и капитана сборной Замбии по женскому футболу Барбру Банду, которую телерадиокомпания BBC признала «футболисткой года» («вероятно, BBC посчитала, что это более экономно с точки зрения времени, чем ходить от двери к двери и плевать женщинам в лицо»).

Роулинг неоднократно критиковала BBC за освещение темы трансгендеров. Но неожиданно оказалось, что все не так плохо. 21 июня 2025 года в дневном выпуске новостей BBC известная телеведущая Мартина Кроксолл рассказывала про аномальную жару, обрушившуюся на Великобританию. Перечисляя группы людей, для которых высокая температура воздуха особенно опасна, Мартина Кроксолл увидела на телесуфлере слова «беременные люди». Ведущая на ходу поправила текст и прочитала: «Малкольм Мистри, принимавший участие в исследовании, говорит, что пожилым людям, беременным людям… женщинам! ... и тем, у кого уже есть какие-либо проблемы со здоровьем, необходимо принимать меры предосторожности».

Ролик с отрывком из выпуска новостей завирусился в соцсетях. Тысячи людей выступили в поддержку Мартины, в том числе создательница Гарри Поттера. «У меня теперь есть любимая телеведущая»,— написала в Х Джоан Роулинг.

14 июня ирландский комик Эйдан Комерфорд написал в своем аккаунте в Х, что британский приют по спасению кроликов Carrot Cottage Rabbit Rescue подписан на большое число аккаунтов, авторы которых выражают критические по отношению к трансгендерам взгляды. Он также выяснил, что один из спасенных кроликов назван в честь британского комика Рики Джервейса, который позволяет себе непристойные шутки, в том числе о трансгендерах. Критика Комерфорда привела явно не к тому результату, на который он рассчитывал. Число подписчиков аккаунта Carrot Cottage Rabbit Rescue выросло в три раза, приют стал получать больше пожертвований. На историю обратила внимание Джоан Роулинг. Она прокомментировала один из постов Комерфорда, написав: «Мужчина без пениса — хирургически модифицированный или травмированный мужчина. Он — не женщина». А еще она предложила своим подписчикам скинуться на то, чтобы какому-нибудь кролику дали имя Магдален Бернс (скончавшаяся от рака мозга феминистка, которую обвиняли в трансфобии). Руководство приюта, правда, приняло другое решение — один из кроликов получил имя Джоан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джоан Роулинг нравится, когда ее планы срабатывают Фото: @jkrowlingweb Представительницы организации «За женщин Шотландии» отмечают решение Верховного суда Шотландии, согласно которому женщиной можно только родиться Фото: Tayfun Salci / ZUMA Press Wire / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Джоан Роулинг нравится, когда ее планы срабатывают Фото: @jkrowlingweb Представительницы организации «За женщин Шотландии» отмечают решение Верховного суда Шотландии, согласно которому женщиной можно только родиться Фото: Tayfun Salci / ZUMA Press Wire / ТАСС

Шотландская неподсудность

(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ)

1 апреля 2024 года в Шотландии вступила в силу новая редакция «Закона о преступлениях на почве ненависти». Джоан Роулинг в тот же день опубликовала твит с резкой критикой документа. Ее недовольство вызвало то, что подлежащей защите группой признаются трансгендеры, но при этом закон не предусматривает защиту прав женщин. «Свободе слова и вероисповедания в Шотландии наступит конец, если точное описание биологического пола будет считаться преступлением,— подчеркнула Роулинг.— Если то, что я здесь написала, будет считаться правонарушением в соответствии с положениями нового закона, я с нетерпением жду ареста, когда вернусь на родину Шотландского Просвещения».

На следующий же день полиция Шотландии объявила, что посты Роулинг в соцсетях не будут считаться нарушением данного закона.

Мамочки и Верховный суд

(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ)

Жительницы Шотландии Трина Бадж, Мэрион Колдер, Сьюзан Смит и Магдален Бернс познакомились в 2017 году на интернет-форуме Mumsnet («Сеть для мам»). В 2018 году они создали группу поддержки For Women Scotland (FWS, «За женщин Шотландии»), поставившую своей целью оспорить планирующееся властями Шотландии принятие поправок в закон о признании пола. Новый вариант закона позволил бы гражданам менять пол, указанный в юридических документах, посредством самодекларации, а также подавать заявление об изменении пола не с 18, а с 16 лет.

Поправки были приняты парламентом Шотландии в 2022 году. FWS оспорила закон на основе того, что он противоречит другому — закону о равенстве 2010 года. Группа дважды проиграла дело в сессионном суде Эдинбурга, после чего получила разрешение подать апелляцию в Верховный суд Шотландии. Для того чтобы продолжить тяжбу, FWS объявила краудфандинг, намереваясь собрать £200 тыс. на юридические услуги. Самый крупный взнос, в размере £70 тыс., сделала Джоан Роулинг.

Решение Верховного суда было оглашено 16 апреля 2025 года. Согласно этому решению, женщиной можно только родиться, понятия «женщина» и «пол» относятся исключительно к биологическому полу и не могут применяться к трансгендерным женщинам.

Джоан Роулинг выложила в сеть фотографию, на которой она сигарой и коктейлем отмечает на борту своей яхты победу в суде. Подпись под фото гласила: «Мне нравится, когда план срабатывает».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джоан и Нил Мюррей наблюдают за ходом скачек Royal Ascot. 20 июня 2025 года

Фото: Karwai Tang / WireImage / Getty Images Джоан и Нил Мюррей наблюдают за ходом скачек Royal Ascot. 20 июня 2025 года

Фото: Karwai Tang / WireImage / Getty Images

За медицину без Поттера

Как-то на встрече с читателями в Нью-Йорке 18-летняя девушка спросила Роулинг: «За какого персонажа из книг о Гарри Поттере вы бы вышли замуж?». Роулинг хихикнула. «По правде говоря, в молодости я не раз встречалась с Роном. Про него весело писать, но не так весело с ним встречаться,— сказала она, а потом добавила: — Я вышла замуж за Гарри Поттера. Я вышла замуж за очень хорошего человека и смелого человека». Это было сказано про стоявшего за кулисами Нила Мюррея.

Джоан Роулинг и Нил Мюррей поженились 26 декабря 2001 года. Для обоих это был второй брак.

Первый брак Роулинг с португальским тележурналистом Хосе Арантесом был неудачным и недолговечным. Они стали мужем и женой октябре 1992 года, а расстались, когда Арантес выгнал ее из дома в ноябре 1993-го, через четыре месяца после рождения их дочери Джессики. Окончательно развод был оформлен в июне 1995 года.

Вернувшуюся из Португалии в Эдинбург после развода Джоан Роулинг приютила ее сестра Дайан (Ди), на тот момент недавно вышедшая замуж. Ее муж Роджер Мур владел кафе, в котором Роулинг иногда работала над второй книгой о Гарри Поттере.

Дайан познакомила сестру с Нилом Мюрреем. Первой женой Мюррея была его коллега, врач Файона Дункан. Они познакомились в университете, поженились в 1996 году, разъехались в начале 1999-го, а в июле 2001-го оформили развод.

В интервью журналу The New Yorker Джоан Роулинг рассказывала о знакомстве с Мюрреем так: «Он только что сам развелся. Я подумала, что нам будет сложно. Я была к этому не готова».

Мюррей покорил Роулинг тем, что не был одним из миллионов фанатов Гарри Поттера.

В вечер знакомства он честно признался, что как-то во время ночного дежурства в больнице прочел первые десять страниц из первой книги («Гарри Поттер и философский камень»), решил, что очень хорошо написано, но дальше читать не стал.

Роулинг это привело в восторг. «Он не читал мои книги. Он не очень представлял, кто я такая. Значит, мы можем нормально узнать друг друга»,— решила она.

Об их отношениях широкая публика узнала в декабре 2000 года.

В 2001-м они вместе отправились отдыхать на Маврикий. Сначала собирались на Галапагосские острова, но об этом узнали журналисты, поэтому в последний момент пришлось изменить маршрут. 4 ноября 2001 года Джоан и Нил вместе пришли на мировую премьеру фильма «Гарри Поттер и философский камень». В том же месяце Роулинг купила за £500 тыс. особняк XIX века в графстве Пертшир (Шотландия). 26 декабря 2001 года Мюррей и Роулинг поженились в этом особняке. На свадьбу было приглашено всего 15 человек.

В 2003 году у них родился сын Дэвид Гордон Роулинг Мюррей, в 2005-м — дочь Маккензи Джин Роулинг Мюррей.

Самым близким посвящены книги поттерианы. «Гарри Поттер и философский камень»: «Джессике, которая любит истории, Энн, которая тоже их любила, и Ди, которая услышала эту историю самой первой». (Энн — скончавшаяся в 1990 году мать автора.) «Гарри Поттер и Орден Феникса»: «Нилу, Джессике и Дэвиду, которые делают мой мир волшебным». «Гарри Поттер и Принц-полукровка»: «Маккензи, моей красавице-дочке, я посвящаю ее близняшку из бумаги и чернил». «Гарри Поттер и Дары Смерти»: «Посвящение в этой книге разделено на семь частей: Нилу, Джессике, Дэвиду, Кензи, Ди, Энн и вам, если вы остались с Гарри до самого конца».

Во время дискуссий в соцсетях некоторые подписчики аккаунта Роулинг упоминают ее мужа. На требование рассказать, какой точки зрения придерживается Мюррей по проблеме трансгендеров, Роулинг ответила: «Я не собираюсь делать так, чтобы моего мужа отменили. Одной в семье достаточно!».

Еще один комментарий: «Надеюсь, он уйдет от вас к транс-женщине». Ответ Роулинг: «Я сейчас прочла это Нилу, и он сказал кое-что, от чего я так бешено смеялась, что чуть не выкашляла почку».

Впрочем, точку зрения мужа узнать несложно. Она заявлена в его профиле в соцсети Х: «Лучше идти одному, чем с толпой в неправильном направлении. Биология реальна. Биологический пол имеет значение, как и доказательная медицина».