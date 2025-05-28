Мальчик, который заработает

HBO утвердил актеров главной троицы в новом телесериале о Гарри Поттере. Еще четыре года назад The Hollywood Reporter называл расширение волшебной вселенной главным приоритетом Warner Bros. и HBO Max. Им вместе с Джоан Роулинг принадлежат права на франшизу, и она же — одна из самых ценных в библиотеке киностудии. Ожидается, что шоу HBO дебютирует в 2026 году, почти через 30 лет после публикации первой книги о юном волшебнике и через 15 — после выхода в кинотеатрах последней части поттерианы. За что СМИ уже прозвали проект самым дорогим в мире сериалом? Расскажет Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aidan Monaghan / HBO Фото: Aidan Monaghan / HBO

У нового проекта пока нет официального названия, но, по заявлениям HBO, это будет «точная адаптация любимых книг» о юном волшебнике. На три главные роли пробовались более 30 тыс. детей, почти в два раза больше, чем 25 лет назад. После долгих поисков новыми Гарри, Роном и Гермионой стали Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. Киностудия называет актеров новичками, а фанаты отмечают их сходство с оригинальными персонажами. Новый проект, скорее всего, ждет признание, говорит главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев: «У Warner Bros. непростое положение с их DC-франшизой, которую всячески пытались противопоставить Marvel, раскрутить и заработать на ней. Мы прекрасно знаем, сколько уже вышло фильмов про Джокера, пытаются реанимировать "Бэтмена".

Видимо, они избрали путь попроще, повыгоднее, чтобы как-то стабилизировать финансовое положение студии. С этой точки зрения наиболее вероятный успех ждет франшизу про Гарри Поттера».

В сериале будет семь сезонов, как и книг, в каждом — по шесть эпизодов. По оценкам СМИ, стоимость каждой серии может превысить $100 млн. Съемки будут полностью проходить в Великобритании. Для этого на студии Warner Bros. строят новый мини-город, который журналисты уже окрестили Поттерсвиллем. На участке площадью более 80 га, что примерное вдвое больше Ватикана, возводят не только декорации и ангары, но и школу для юных актеров. По некоторым оценкам, только Поттерсвилль обошелся создателям проекта более чем в $1 млрд. Главред портала Zoom.Film Александр Голубчиков считает эти инвестиции оправданными: «Затраты, которые озвучиваются, сравнимы с бюджетом эпизодов из последних сезонов "Игры престолов". Конечно, там были масштабные сражения, правда, была темная картинка, но выглядело это круто. Здесь же, учитывая многоплановость этого мира и невероятных существ, которые предстоит воплотить на экране, расходы вполне объяснимы. Разработка всего сеттинга, всех персонажей требует и времени, и машинного времени, которое дорого стоит».

В мировом прокате фильмы о вселенной Гарри Поттера, включая серию «Фантастические твари», за все время принесли студии больше $9 млрд. По прибыльности кинофраншиза третья в мире после «Звездных войнов» и вселенной Marvel. По словам экспертов, создатели сериала рассчитывают взрастить новое поколение поттероманов, которые пока знают о волшебниках только из мемов про миллениалов. У амбициозного проекта HBO несколько векторов: попытка перезапустить культовую франшизу, стратегический интерес на долгий срок и жажда стримингов к проектам с готовой аудиторией, объяснил кинообозреватель, автор Telegram-канала Streamingverse Иван Трифонов:

«Перезапуск в виде сериала — это способ продать контент не только зрителям, но и рекламодателям, потому что с экономической точки зрения "Гарри Поттер"— это золото.

Это не только шок, но и, например, лицензии на игрушки, мобильные приложения. То есть это огромная экосистема, в которой каждый элемент усиливает другой. Для стримингов сейчас важен не набор новой аудитории, а удержание существующей. И вот такие сериалы-многосезонники, особенно на сверхпопулярных площадках, будут весомым поводом остаться».

По оценке голливудских продюсеров, новый Гарри Поттер станет самым грандиозным телешоу, которое когда-либо видел мир и принесет огромную прибыль Великобритании. Ожидается, что сериал HBO дебютирует в 2026 году. По предварительным оценкам, он обойдется студии более чем в $4 млрд. Самым дорогим фильмом до сих пор считался седьмой эпизод саги «Звездные войны» с бюджетом $575 млн.

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Екатерина Вихарева