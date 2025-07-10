Суд приостановил строительство дома за 2,7 млрд в центре Воронежа

Арбитражный суд Воронежской области в качестве обеспечительной меры приостановил строительство жилого дома, которое ведет местное ООО «СЗ “Эталон”» Игоря Корчинова по адресу улица 5 Декабря, 31 в Воронеже. Об этом стало известно из документов суда.

Определение было принято в рамках дела по иску прокуратуры Воронежа. Ведомство требует отменить выданное в октябре 2024 года разрешение на строительство здания.

В конце февраля воронежская инспекция государственного строительного надзора выявила многочисленные нарушения при строительстве объекта. В частности, речь шла о том, что на стройке отсутствует часть шпунтового ограждения со стороны жилых домов по улицам Гродненская и 5 Декабря, также нет распорки на выполненном ограждении.

По данным единой системы жилищного строительства РФ, «Эталон» возводит 11-этажный кирпичный дом с жилой площадью 13,05 тыс. кв. м. МКД рассчитан на 185 квартир, в нем будет три подъезда. Ввести дом в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2027 года. Проектная стоимость строительства — 2,7 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Эталон"» зарегистрировано в Воронеже в 2013 году для деятельности заказчика-застройщика, генподрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и владелец — Игорь Корчинов. В 2024 году общество сработало с нулевой выручкой и чистой прибылью в 83 тыс. руб.

Юрий Голубь