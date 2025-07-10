Biocad рассчитывает зарегистрировать первый в РФ препарат от гемофилии в 2026 году

Вице-президент петербургской компании Biocad Валентин Додонов на Форуме научных коммуникаторов SciComm-2025 Neva в СПбГУ заявил, что организация в начале 2026 года планирует зарегистрировать первый в РФ оригинальный препарат для генной терапии гемофилии В, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: компания BIOCAD Фото: компания BIOCAD

Гемофилия входит в перечень редких заболеваний, это наследственное нарушение свертывания крови, обусловленное мутацией в Х-хромосоме. Известно, что от этой болезни страдал последний официальный наследник российского престола, сын императора Николая II Алексей. По состоянию на 2023 году в стране было зарегистрировано 1354 таких пациента.

По словам господина Додонова генетическая терапия подразумевает, что больному можно будет всего раз ввести препарат и изменить выработку фактора крови, что приведет к выздоровлению. Документы на регистрацию лекарственного средства подали в Минздрав в середине апреля. Работа над препаратом велась более семи лет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что министерство здравоохранения зарегистрировало препарат компании Biocad дивозилимаб для терапии системной склеродермии.

Андрей Маркелов