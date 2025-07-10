Мерц призвал Трампа оставаться с Европой в вопросе Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. В своей речи он обратился к президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

«У меня есть два послания. Одно адресовано Москве и Путину. Послание довольно простое: "мы не сдадимся"»,— заявил канцлер Германии (цитата по ТАСС).

В «послании» к президенту США господин Мерц призвал того «оставаться с европейцами». «Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире. Оставайтесь с нами по эту сторону и на этой странице нашей общей истории»,— сказал он.

Накануне Фридрих Мерц заявил, что его правительство намерено и дальше поддерживать Украину. По его словам, возможности дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта исчерпаны.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял ранее, что не доволен действиями Владимира Путина в отношении Украины из-за отсутствия результатов в урегулировании. Американский лидер сообщил, что всерьез рассматривает законопроект об ужесточении антироссийских санкций.