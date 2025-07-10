Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект об ужесточении санкций против России только если будут расширены его полномочия по отмене рестрикций. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в администрации.

Как сообщили собеседники издания, текущая версия законопроекта позволяет президенту на 180 дней приостанавливать действие 500-процентных пошлин для стран, закупающих российскую нефть и уран. Сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины, признан в РФ террористом и экстремистом), согласился доработать документ, чтобы президент мог с одобрения Конгресса продлевать отмену пошлин.

8 июля Дональд Трамп заявил, что «решительно рассматривает» возможность поддержки законопроекта.

Документ, предложенный в апреле двухпартийной группой сенаторов, возглавляемой Линдси Грэмом (признан в РФ террористом и экстремистом) и Ричардом Блюменталем (демократ от Коннектикута), включает вторичные санкции против торговых партнеров России. Законопроект предусматривает 500-процентные пошлины на импорт в США из стран, закупающих у России нефть, газ, уран и другие товары.