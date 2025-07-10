Politico: Трамп введет санкции против РФ, если у него будет больше контроля
Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект об ужесточении санкций против России только если будут расширены его полномочия по отмене рестрикций. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в администрации.
Как сообщили собеседники издания, текущая версия законопроекта позволяет президенту на 180 дней приостанавливать действие 500-процентных пошлин для стран, закупающих российскую нефть и уран. Сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины, признан в РФ террористом и экстремистом), согласился доработать документ, чтобы президент мог с одобрения Конгресса продлевать отмену пошлин.
8 июля Дональд Трамп заявил, что «решительно рассматривает» возможность поддержки законопроекта.
Документ, предложенный в апреле двухпартийной группой сенаторов, возглавляемой Линдси Грэмом (признан в РФ террористом и экстремистом) и Ричардом Блюменталем (демократ от Коннектикута), включает вторичные санкции против торговых партнеров России. Законопроект предусматривает 500-процентные пошлины на импорт в США из стран, закупающих у России нефть, газ, уран и другие товары.