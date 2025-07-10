«Дорожная карта» для Трампа, Patriot для Киева: темы разговора Лаврова и Рубио
Рубио передаст Трампу новые идеи по завершению украинского конфликта
В Куала-Лумпуре прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, она продлилась около часа. Стороны обсудили двусторонние отношения и «дорожную карту» завершения конфликта на Украине. Об этом рассказал господин Рубио журналистам после окончания переговоров. Главные заявления главы Госдепа — в подборке «Ъ».
Сергей Лавров и Марко Рубио во время переговоров
Фото: МИД России
- Разговор с Лавровым был откровенным и важным.
- В графике Трампа нет встречи с Путиным.
- США будут контактировать с Россией при любой возможности.
- США и Россия обсудили «дорожную карту» завершения конфликта на Украине.
- США услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались.
- США обсудили с Россией новый, иной подход к урегулированию конфликта.
- Предложения по плану завершения конфликта на Украине будут представлены Трампу 10 июля.
- США разочарованы отсутствием большего прогресса по Украине.
- Трамп разочарован «отсутствием гибкости» в позиции России по Украине.
- США настроены продолжать диалог с участниками конфликта.
- США рассчитывают, что ряд европейских стран передаст Киеву системы ПВО Patriot.
- США не принимали решения о прекращении отправки военной помощи Украине. Были лишь обзор запасов и приостановка поставок.