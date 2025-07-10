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«Дорожная карта» для Трампа, Patriot для Киева: темы разговора Лаврова и Рубио

Рубио передаст Трампу новые идеи по завершению украинского конфликта

В Куала-Лумпуре прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, она продлилась около часа. Стороны обсудили двусторонние отношения и «дорожную карту» завершения конфликта на Украине. Об этом рассказал господин Рубио журналистам после окончания переговоров. Главные заявления главы Госдепа — в подборке «Ъ».

Сергей Лавров и Марко Рубио во время переговоров

Сергей Лавров и Марко Рубио во время переговоров

Фото: МИД России

Сергей Лавров и Марко Рубио во время переговоров

Фото: МИД России

  • Разговор с Лавровым был откровенным и важным.
  • В графике Трампа нет встречи с Путиным.
  • США будут контактировать с Россией при любой возможности.
  • США и Россия обсудили «дорожную карту» завершения конфликта на Украине.
  • США услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались.
  • США обсудили с Россией новый, иной подход к урегулированию конфликта.
  • Предложения по плану завершения конфликта на Украине будут представлены Трампу 10 июля.
  • США разочарованы отсутствием большего прогресса по Украине.
  • Трамп разочарован «отсутствием гибкости» в позиции России по Украине.
  • США настроены продолжать диалог с участниками конфликта.
  • США рассчитывают, что ряд европейских стран передаст Киеву системы ПВО Patriot.
  • США не принимали решения о прекращении отправки военной помощи Украине. Были лишь обзор запасов и приостановка поставок.

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