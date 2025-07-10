«Дорожная карта» для Трампа, Patriot для Киева: темы разговора Лаврова и Рубио

В Куала-Лумпуре прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, она продлилась около часа. Стороны обсудили двусторонние отношения и «дорожную карту» завершения конфликта на Украине. Об этом рассказал господин Рубио журналистам после окончания переговоров. Главные заявления главы Госдепа — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Марко Рубио во время переговоров

Фото: МИД России Сергей Лавров и Марко Рубио во время переговоров

Фото: МИД России