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Коммерсантъ FM
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США обсуждают с другими странами передачу систем Patriot Украине

Администрация президента США Дональда Трампа активно ведет переговоры с другими странами о возможной передаче зенитных ракетных комплексов Patriot Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Такие обсуждение ведутся в том числе с Испанием и Германией.

ЗРК Patriot

ЗРК Patriot

Фото: Stringer POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND / Reuters

ЗРК Patriot

Фото: Stringer POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND / Reuters

«Мы стараемся искать креативные варианты для поставок оружия оборонительного характера»,— сказал Марко Рубио журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Малайзии.

«Дорожная карта» для Трампа, Patriot для Киева: темы разговора Лаврова и Рубио

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На прошлой неделе США приостановили военную помощь Украине, чтобы оценить свои запасы вооружений. По данным СМИ, Пентагон принял это решение без согласования с Белым домом. После Дональд Трамп объявил о планах поставить Киеву оборонительное оружие, в том числе дополнительные ракеты для комплексов ПВО Patriot.

Лусине Баласян

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