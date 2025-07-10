США обсуждают с другими странами передачу систем Patriot Украине

Администрация президента США Дональда Трампа активно ведет переговоры с другими странами о возможной передаче зенитных ракетных комплексов Patriot Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Такие обсуждение ведутся в том числе с Испанием и Германией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЗРК Patriot

Фото: Stringer POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND / Reuters ЗРК Patriot

Фото: Stringer POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND / Reuters

«Мы стараемся искать креативные варианты для поставок оружия оборонительного характера»,— сказал Марко Рубио журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Малайзии.

На прошлой неделе США приостановили военную помощь Украине, чтобы оценить свои запасы вооружений. По данным СМИ, Пентагон принял это решение без согласования с Белым домом. После Дональд Трамп объявил о планах поставить Киеву оборонительное оружие, в том числе дополнительные ракеты для комплексов ПВО Patriot.

Лусине Баласян