США разочарованы отсутствием прогресса по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил, что американская сторона разочарована отсутствием прогресса по решению конфликта на Украине. При этом господин Рубио подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать контакты с Москвой и Киевом.

«Мы остаемся вовлеченными в процесс, мы обменялись некоторыми идеями и комментариями, которые я отправлю обратно в Вашингтон. Это честный разговор, важный, он состоялся. Мы затронули и другие темы, не связанные с Украиной, но это была тема номер один, которую мы обсудили»,— сказал Марко Рубио журналистам.

«Президент (Трамп.— ''Ъ'') был предельно ясен: он разочарован и расстроен тем, что с российской стороны нет больше гибкости в вопросе окончания этого конфликта. Мы надеемся, что это изменится. Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения»,— отметил госсекретарь.

Дональд Трамп говорил, что не доволен действиями Владимира Путина в отношении Украины, поскольку результатов в урегулировании до сих пор нет. Американский лидер сообщил, что всерьез рассматривает законопроект об ужесточении антироссийских санкций. При этом в Кремле не согласились с тем, что процесс урегулирования российско-украинского конфликта застопорился.

Лусине Баласян