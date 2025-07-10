Рубио обсудил с Лавровым «дорожную карту» завершения конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на переговорах в Малайзии, как может выглядеть «дорожная карта» урегулирования конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

«Нам нужна дорожная карта, чтобы узнать, как можно завершить этот конфликт»,— сказал Марко Рубио журналистам после встречи, продлившейся около часа (цитата по Reuters). Он подчеркнул, что США разочарованы отсутствием прогресса по Украине, но настроены на продолжение диалога с участниками конфликта. «Мы обсудили некоторые идеи, как она может выглядеть. Очевидно, я передам их президенту (Дональду Трампу.— ''Ъ'') уже сегодня вечером, и, надеюсь, мы сможем на этом что-то построить»,— добавил американский госсекретарь.

В Кремле не считают, что переговорный процесс по Украине застопорился, сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом на этой неделе Дональд Трамп раскритиковал Россию за отсутствие прогресса в этом вопросе. Российская сторона сообщила о готовности провести третий раунд переговоров с Украиной, но ждет сигнала от Киева.

Лусине Баласян