Ford отзывает более 850 тысяч автомобилей из-за дефекта топливной системы

Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) США сообщает, что компания Ford Motor отзывает 850 318 автомобилей в США из-за возможной неисправности топливного насоса низкого давления. Отзыв затрагивает некоторые модели Lincoln, грузовиков F-150 и автомобилей Mustang. По оценкам NHTSA, дефект обнаружен у 10% отзываемых автомобилей.

Неисправность может привести к неожиданной остановке двигателя, что увеличивает риск ДТП, отмечают в управлении. Проблема усугубляется при жаркой погоде или низком уровне топлива.

В компании Ford уже заявили, что ее инженеры работают над мерами по устранению дефекта.

Семен Тумайкин